Антон Мороз: Начать битву за таланты

Новые российские проекты для поддержки молодёжи в строительной отрасли должны стать приоритетными в чемпионатном движении по профессиональному мастерству. Об этом заявил вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз в рамках итогового заседания Совета Российского Союза строителей̆. Мероприятие прошло на площадке старейшего строительный вуза страны –– Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

Как рассказал изданию Антон Мороз, для выполнения национальных проектов и задач к 2035 году необходимо увеличить количество занятых в строительном секторе квалифицированных специалистов и рабочих более, чем на 3 млн человек. Поэтому Национальное объединение строителей последовательно проводит совместную работу с научными, образовательными организациями и бизнесом для развития проектов профессиональной ориентации и обучения, повышения престижа строительных профессий среди молодёжи.

В числе масштабных наработок Антон Мороз назвал Всероссийские этапы Конкурса «Строймастер» в рамках Международного строительного чемпионата и партнерские программы с вузами по кадрам и квалификациям на базе МГСУ, где НОСТРОЙ выступил соучредителем консорциума. Также начата работа по созданию консорциума строительных колледжей под эгидой НОСТРОЙ. Идея оформилась на стратегической сессии на тему: «Кадры и квалификации. Профессиональная трансформация строительной отрасли», которая по инициативе Национального объединения строителей прошла в Новгородском строительном колледже. По словам Антона Мороза, опыт этого учебного заведения по практикоориентированности, методологии обучения строительным профессиям можно применять в Москве, Петербурге и других регионах РФ.

Теперь, когда под влиянием санкций мировой чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkills ушёл из России, актуальным и обоснованным стало решение Минобрнауки проводить чемпионат по высоким технологиям по новым специальностям в сфере среднего профессионального образования в Великом Новгороде. Напомним, что ранее руководство WorldSkills International приняло решение перенести чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 из Санкт-Петербурга в Европу, а также остановить членство России в международной организации WorldSkills. Антон Мороз добавил, что на замену покинувшему нашу страну чемпионату должны прийти мощные российские проекты.

–– Профессиональное сообщество строителей на базе уже накопленного опыта ‎в системе образования примет самое деятельное участие в битве за таланты, –– сообщил Антон Мороз. –– В любой отрасли дети и молодёжь — это будущее, но особенно это касается строительной отрасли. Сотрудничая со школами и колледжами, строительные компании могут установить надёжную связь со следующим поколением мастеров, которые обладают как техническими способностями, так и навыками межличностного общения, чтобы возглавить строительную отрасль в будущем, –– подчеркнул эксперт.