Антон Мороз: Узнать прошлое и спланировать устойчивое будущее

Профессиональное сообщество строительной отрасли инициирует изменение порядка проведения государственной историко-культурной экспертизы. В рамках прошедших в Госдуме обсуждений законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» эксперты заявили о необходимости продолжить работу по актуализации законодательства в этой части.

Вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз внёс предложения по изменению порядка проведения государственной историко-культурной экспертизы на заседании Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. По мнению докладчика, несмотря на принимаемые поправки, отсутствие ряда норм в законодательстве зачастую создаёт непреодолимые препятствия для инвестиционной деятельности в интересах сохранения исторического наследия, а также развития территорий.

– Как петербуржец, я с сожалением замечаю многочисленные здания и уголки родного города, которым для их сохранения был присвоен статус объектов культурного наследия, а теперь это не позволяет привлечь к их содержанию бизнес. Они приходят в упадок, –– говорит Антон Мороз. –– И это не десятки, а тысячи случаев, когда доработка действующей юридической нормы, более тщательная дифференциация по режимам использования объектов культурного наследия, в том числе в качестве проектов инвестиционной деятельности, могла бы сохранить их для наших детей и внуков.

Как сообщил Антон Мороз, только в Северной столице по данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к началу осени нынешнего года в единый государственный реестр было внесено 8978 объектов культурного наследия, когда на конец 2020 г. их было 7673. Количество НКО увеличивается ежегодно, что не гарантирует их сохранения, не говоря о развитии территорий. Такая же ситуация в других городах. И это только один из примеров несовершенства законодательства в сфере исторического наследия.

– В нарушение федерального законодательства сложилась практика: в случаях, когда на территории не были обнаружены объекты с признаками объектов культурного наследия, региональные органы охраны культурного наследия не выдают подтверждающие документы. Вместо этого ими выдаётся информация об отсутствии нужных сведений, вследствие чего археологические работы становятся обязательны повсеместно перед хозяйственным освоением территорий, – рассказал Антон Мороз.

Отсутствие определённых законом сроков проведения историко-культурной экспертизы, а также критериев для отнесения находки к объекту, обладающему признаками объекта археологического наследия делает разрешительные процедуры непрозрачными.

– Действующим законодательством срок проведения экспертизы не регламентирован, что даёт возможность его неоправданно затягивать, – объясняет эксперт. – Соответственно затягиваются разрешительные процедуры для реализации проектов.

По мнению Антона Мороза, это противоречит государственному курсу на упрощение выдачи разрешений и снижение административных барьеров для реализации задач программы строительства.

– Неотложное совершенствование законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия необходимо в целях привлечения дополнительных инвестиций к их сохранению, а также снижения рисков для реализации строительных проектов в России. Эти меры позволят решить двуединую задачу – узнать прошлое, передать исторические объекты следующим поколениям, и спланировать устойчивое будущее, продолжив развитие городов, – подчеркнул Антон Мороз.