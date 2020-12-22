АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» полностью погасило 3й выпуск облигаций объемом 1 млрд руб

16 декабря 2020 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» полностью погасило биржевые облигации 3го выпуска серии 001Р-03 и выплатило полугодовой купон. Общая сумма платежа составила 1,060 млрд рублей, купонный доход на одну облигацию 59 рубля 84 копейки, исходя из ставки купона 12% годовых.

Размещение 3го выпуска состоялось 20 декабря 2017 года. Вырученные средства были направлены на реализацию инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости «Программы РЕ», проведение реновации и модернизации действующих торговых центров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», покупку новых объектов и пополнение оборотного капитала.

Ранее были погашены три выпуска Программы серии 001Р: 1й выпуск размером 1000 млн руб. погашен 27.05.2019г., 2й выпуск размером 300 млн руб. погашен 18.07.2019г., 4й выпуск размером 500 млн руб. погашен 26.08.2020г.

В рамках XVIII Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге состоялась презентация второго выпуска зеленых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», который является целевым и все вырученные средства будут направлены на проектирование и строительство нового многофункционального центра WEST MALL на Западе г.Москвы. Выпуск включен в сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи. Общий номинальный объем выпуска — 500 млн рублей, со сроком обращения 36 месяцев, 3-х месячный купон, ориентир по ставке купона 10 % годовых.

На сайте Интерфакс-ЦРКИ Вы можете ознакомиться со всей информацией об эмитенте и его ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762