АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» исполнило обязательства по 1 купонному периоду облигаций серии 002Р-04

25 февраля 2022 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило держателям облигаций серии 002Р-04 регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4В02-04-71794-Н-002P от 19.10.2021 г. купонный доход в общей сумме 48 528 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составил 40,44 рублей из расчета 12% годовых.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сообщает о погашении 1 купонного периода: с 25 октября 2021 по 25 февраля 2022 в соответствии с установленным графиком.

Благодаря диверсификации и эффективной деятельности, руководствуясь принципами ответственного инвестирования концепции устойчивого развития, Компания вовремя исполняет все взятые на себя обязательства по всем выпускам облигаций.

По итогам 2021 года Компания показала устойчивый рост выручки и показателя EBITDA, который составил 2,8 млрд. руб., показав рост в 15% относительно показателя предыдущего года. Это самая высокая величина данного параметра за всю историю существования Компании.

Безусловным преимуществом АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» является премиальная локация объектов, в непосредственной близости от станций метро, а также оптимальный размер помещений (10-30 тыс.кв.м.) и высокая диверсификация арендаторов, что обеспечивает низкий уровень операционного риска. За 2021г. Компанией были подписаны арендные договоры с 42 новыми арендаторами, имеющими хороший потенциал развития в текущей экономической ситуации.

Компания имеет кредитный рейтинг BBB (RU), прогноз «Стабильный» от НРА и BBB — (RU), прогноз «Стабильный» от АКРА. Неаудированная консолидированная отчетность по МСФО за 2021 год доступна на сайте компании.

На сайте Интерфакс-ЦРКИ Вы можете ознакомиться со всей информацией об эмитенте и его ценных бумагах:

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762