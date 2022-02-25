АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» исполнило обязательства по 5 купонному периоду облигаций серии 002Р-01

24 февраля 2022 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило держателям облигаций серии 002Р-01 регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-01-71794-H-002P от 22.10.2020 купонный доход в общей сумме 20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составил 26,18 руб. (10,50% годовых).

Несмотря на текущую рыночную ситуацию и геополитический кризис АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» полностью исполняет свои обязательства в срок, обеспечивая погашения купонов по своим облигациям. За прошедший 2021 год была увеличена выручка торговых центров ФПК «Гарант-Инвест», доход составил почти 2,9 млрд. руб., увеличившись на 19% относительно 2020 года и поднявшись до уровня 2019 года. Высоколиквидные активы ФПК «Гарант-Инвест» на конец 2021 года составили 1,2 млрд. руб., увеличившись почти на 80% относительно конца 2020 года. Улучшение показателя ликвидности Компании стало, прежде всего, результатом восстановления уровня ее арендной выручки. Уровень вакантности в торговых центрах «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» снизился до 2,6%, это минимальная величина относительно средних показателей по рынку московской коммерческой недвижимости.

Эксперты заявляют о восстановлении рынка коммерческой недвижимости, который вернулся на докризисный уровень, наблюдается активность на рынке аренды торговых помещений. Можно прогнозировать темпы дальнейшего восстановления и развития, особенно на фоне поэтапного снятия антиковидных ограничений. При этом торговые центры и ритейл в Москве можно считать наиболее надежным бизнесом, минимально подверженным геополитическим рискам.

Инвестиционная стоимость объектов недвижимости эмитента составляет 28,3 млрд рублей. Компания имеет кредитный рейтинг BBB (RU), прогноз «Стабильный» от НРА и BBB — (RU), прогноз «Стабильный» от АКРА. Неаудированная консолидированная отчетность по МСФО за 2021 год доступна на сайте компании.

На сайте Интерфакс-ЦРКИ Вы можете ознакомиться со всей информацией об эмитенте и его ценных бумагах:

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762