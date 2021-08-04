АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» опубликовало предварительные данные о финансовых результатах за первое полугодие 2021 г.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», несмотря на влияние, оказываемое очередной волной пандемии на деловую активность, продолжила устойчивое развитие и все основные показатели ее деятельности выросли по сравнению с докризисным периодом. Первый и второй кварталы 2021 г., в отличие от аналогичных периодов прошлого года показали достаточно ровные результаты с выручкой в 700 и 712 млн. руб., соответственно. Сокращение эксплуатационных расходов во втором квартале (прежде всего, в силу сезонных факторов) привело к тому, что EBITDA второго квартала несколько превысила уровень этого показателя за первый квартал – 756 млн. руб. против 664 млн. руб. Совокупная величина EBITDA за первое полугодие 2021 г. составила 1,42 млрд. руб. что является одним из самых высоких показателей за последние годы (в расчет данного параметра включены доходы от финансовых активов и вложений).

Основные финансовые показатели за 6 месяцев 2021 г. и 2020 г.

1-е пол. 2021 г. 2-е пол. 2020 г. 1-е пол. 2020 г. Выручка от аренды, млн. руб. 1 411 1 247 1 141 EBITDA, млн. руб. 1 420 1 604 857 Чистый долг, млн. руб. 24 793 23 330 22 188 Чистый долг/EBITDA (в годовом исчислении) 8,7 7,3 12,9 EBITDA/Проценты 1,3 1,5 0,9

Рост Чистого долга произошел вследствие инвестиций, проводимых Компанией в программу реновации существующих торговых центров, а также в связи с началом строительства многофункционального комплекса на западе Москвы WEST MALL (совокупный объем вложений в этот проект превысил 1 млрд. руб.)

Показатель Чистый долг/EBITDA Компании планомерно снижается уже в течение нескольких отчетных периодов – на конец 2019 г. он был равен 10,1, на конец 2020 г – 9,5. Это, прежде всего, является следствием роста EBITDA, что в свою очередь объясняется ростом выручки от основной деятельности Компании, а также ее прочих доходов в сочетании со снижением операционных и общехозяйственных затрат, явившемся результатом оптимизационных мероприятий, проводимых менеджментом Компании за время коронакризиса.

Динамика параметра EBITDA/Проценты также является позитивной – в прошлом году он составил 1,2. Данное изменение также, в первую очередь, является следствием роста EBITDA.