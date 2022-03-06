АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продолжает публиковать итоги прошедшего года и представляет данные по своему финансовому результату и EBITDA (по МСФО) за 2021 г.

Рост выручки АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», устойчивый доход от финансовых активов а также введенные в 2020 – 21 гг. меры оптимизации расходной части привели к существенному росту показателя EBITDA Компании. Данный параметр за 2021 г. составил 2,8 млрд. руб. показав рост в 15% относительно показателя предыдущего года. Это самая высокая величина данного параметра за всю историю существования Компании.

Рост EBITDA явившийся следствием решительных усилий, предпринятых менеджментом Компании по преодолению последствий коронакризиса, привел к снижению показателя Чистый долг/EBITDA. Несмотря на плановое увеличение самого Чистого долга, прежде всего вследствие осуществления затрат на модернизацию и реновацию существующих центров, а также строительство нового многофункционального комплекса «West Mall» на западе Москвы, параметр Чистый долг/EBITDA снизился в отчетном году до 8,9 (9,5 по итогам 2020 г.).

Увеличение операционной прибыли Компании компенсировало рост процентной нагрузки произошедший, прежде всего, за счет роста ключевой ставки ЦБ – чистая прибыль Компании выросла более чем на 40% относительно финансового результата 2020 г. и составила 236 млн. руб.

Полученная АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в 2021 г. прибыль говорит о его способности генерировать положительный финансовый результат даже в условиях сильнейшего экономического стресса, подстраиваясь под быстро меняющиеся внешние обстоятельства и продолжая эффективно управлять собственными активами в условиях все новых вызовов.