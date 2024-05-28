АПП поделилась результатами исследования отношения населения РФ к методу прямых продаж

Ассоциация прямых продаж (АПП) поделилась результатами исследования «Отношение населения РФ к методу прямых продаж», которое в марте текущего года провела компания In Depth.

По словам Тамары Шокаревой, возглавляющей Ассоциацию прямых продаж, в современных реалиях имидж индустрии прямых продаж может пострадать из-за появления неавторизованных продавцов товаров компаний прямых продаж на маркетплейсах. Также это может негативно отразиться на потребители, поскольку нередко у него отсутствует информация, требуемая для принятия решения о покупке, а также ее нельзя проверить на предмет сертификации.

Среди сильных сторон прямых продаж потребители называют доставку в удобное место и время (38%), экономию времени (33%), наличие скидок и более выгодные цены (31%), удобный способ покупки (29%), возможность попробовать товар (27%).

Среди недостатков покупок через маркетплейс потребители говорят о несоответствии предоставленных при покупке сведений, недостаточности сведений о продукции, сложностях с ее возвратом, невозможности попробовать товар.

В качестве способа реализации продукции о прямых продажах знают 78% опрошенных. Больше всего осведомлены о них люди, имеющие высшее образование (85%) и уровень дохода свыше 70 тыс. руб. (91%).

Продукцию компаний прямых продаж приобретают 70% опрошенных, наиболее активно женщины. В среднем стоимость покупки варьируется в пределах 300-3000 руб. у 82% респондентов.

Среди покупателей продукции компаний прямых продаж в Сети покупку товаров через сайты компаний осуществляли 46% респондентов, через маркетплейсы – 64%.

В исследовании поучаствовали жители всех федеральных округов (всего, 1,5 тыс. респондентов).