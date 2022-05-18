Arasan представляет новейшую ИС MIPI RFFE(SM) для версии MIPI RFFE(SM) v3.0

Мир
18 мая 2022

Компания Arasan Chip Systems, являющаяся ведущим поставщиком решений Total IPTM для современного рынка систем на кристалле, объявила о возможности немедленного приобретения ИС MIPI RFFE 3.0SM для хоста и устройств с высокой эффективностью и низким уровнем энергопотребления, предназначенных для мобильной промышленности.

Разработанная компанией Arasan технология MIPI RFFE 3.0SM Total IPTM работает на относительно высокой скорости (52 МГц) с расширенными функциями запуска, такими как триггеры с таймером, которые обеспечивают более жесткий и синхронизированный контроль за различными конфигурациями агрегации несущих, легко настраиваемые триггеры, позволяющие перестраивать группы функций управления, а также расширенные триггеры, которые увеличивают количество уникальных триггеров, доступных в системе управления РЧ и подходят для усложняющихся радиосистем. Она также включает в себя функцию синхронизации и планирования изменений в настройках регистра как на одном устройстве, так и на нескольких устройствах. 

Благодаря смартфонам и планшетам, люди ожидают быстрого доступа к любой желаемой информации, в любое время и из любого места, и такие быстрые технологии беспроводной связи, как сети 5G и LTE, помогают в реализации этих ожиданий. Предлагаемое компанией Arasan комплексное решение MIPI RFFE 3.0SM обеспечивает более высокую точность синхронизации и сокращение задержек, необходимых в настоящее время производителям для ускорения глобального внедрения сети 5G. Данное решение предназначено обеспечить интерфейс RFFE для всех стандартных пользовательских устройств, включая усилитель мощности, малошумящие усилители, фильтры, переключатели, модули управления мощностью и антенные датчики. Эти устройства могут находиться на одном и том же чипе или на отдельных чипах.

Предлагаемое компанией Arasan мобильное решение Mobile IP Solution также включает в себя набор ИС MIPI CSISM, DSISM, C-PHYSM и D-PHYSM на узлах, выполненных по технологическому процессу вплоть до 5 нм. 

Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan предлагает узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные системы на кристалле. Термин «мобильное устройство» эволюционировал на протяжении двух десятилетий, вобрав в себя все относящееся к мобильной связи, начиная с карманных ПК в середине 90-х годов и заканчивая современными автомобилями, дронами и Интернетом вещей (IoT). Компания Arasan находится в авангарде этой эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная ИС лежит в основе мобильных СнК.

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