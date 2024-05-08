Arctech подписала с MODON договор аренды земли, укрепляя зарубежное производство

Компания Arctech подписала договор аренды земли с Саудовским управлением по вопросам индустриальных городов и технологических зон (MODON) для строительства завода Arctech в Джидде, что ознаменовало новый этап для инвестиций Arctech в заводы в Саудовской Аравии.

Arctech Signs Land Lease Agreement with Saudi MODON, Strengthening Overseas Production

Завод займет площадь около 97,00 кв. м. После завершения строительства он станет второй по размеру зарубежной производственной базой Arctech после Гуджарата, Индия. Планируется, что завод по производству высококачественных фотоэлектрических систем слежения мощностью 3 ГВт сможет снабжать фотоэлектрические проекты на рынке Ближнего Востока. В сочетании с глобальной цепочкой поставок компании Arctech локализованное производство обеспечит местную мощность поставок 10 ГВт, что повысит устойчивость цепочки поставок за рубежом.

Завод Arctech в Джидде будет способствовать развитию местной цепочки поставок фотоэлектрической отрасли и расширит возможности трудоустройства, положительно влияя на устойчивое экономическое развитие Саудовской Аравии. Это соглашение знаменует новый старт для компании Arctech в реализации инициативы сотрудничества «Пояс и путь». Компания Arctech продолжит придерживаться своей стратегии глобализации «повышение глобальности, ассимиляции и интеграции», внося свой вклад в глобальное устойчивое развитие.

На Всемирном саммите по энергетике будущего 2024 года, проходившем в Абу-Даби с 16 по 18 апреля, компания Arctech продемонстрировала продукты, включая систему слежения за положением солнца SkyWings для двух рядов панелей с многоточечным приводом и универсальное автономное решение BIPV (интегрированные со зданием солнечные панели) с накопителем энергии, демонстрирующее ведущие технологии отрасли.

В системе SkyWings используется запатентованная двунаправленная конструкция трансмиссии, обеспечивающая отслеживание параллельного положения двух рядов панелей с учетом уклона местности до 25 % и увеличением на 15 % допусков при монтаже параллельных рядов панелей, обеспечивая клиентам повышенную стабильность, увеличение мощности и экономическую эффективность в условиях сложного ландшафта и тяжелого климата, например засух и песчаных бурь. В этом году первый этап проекта мощностью 1 ГВт в Узбекистане с использованием системы SkyWings был подключен к энергосети, что позволило увеличить мощность устанавливаемых панелей на той же площади, сократить количество опор на 20 %, снизить затраты на готовые опоры примерно на 20 % и сократить затраты на проектирование, МТО и строительство ( EPC ) примерно на 2%.

Для решения проблем конструкций из модулей больших размеров в системах Arctech SkyLine II , SkySmart II и SkyWings для установки панелей в оптимальное сохранное положение под углом 0° используется многоточечный привод, что снижает риск появления микротрещин. Конструкция тройной D-образной динамометрической трубы повышает стабильность, сводит к минимуму ветровые нагрузки и снижает затраты на монтажные работы, позволяя использовать большие модули в сложных условиях..

Компания Arctech также продемонстрировала свое автономное решение BIPV (интегрированные со зданием солнечные панели) с накопителем энергии, объединяющее фотоэлектрическую систему с системой накопления и хранения энергии. Благодаря модульной сборке, звукоизоляции, изоляции и возможности перемещения его можно адаптировать под различные сценарии применения, например офисные и жилые здания.