Argon Medical Devices отмечает впечатляющее событие – 50-летие компании

Компания Argon Medical Devices, Inc., один из ведущих производителей медицинского оборудования для интервенционных процедур, объявляет о своем 50-летии. Это впечатляющее знаковое событие свидетельствует о целеустремленности сотрудников компании, которые гордятся тем влиянием, которое их вклад оказывает на пациентов по всему миру. Компания Argon, штаб-квартира которой находится в городе Фриско (шт. Техас), предлагает широкий ассортимент лучших в своем классе продуктов, предназначенных для процедур интервенционной радиологии, интервенционной онкологии и сосудистой хирургии. Благодаря высочайшему уровню обслуживания, надежности и качеству Argon поддерживает тесные стратегические партнерские отношения с врачами, лечащим персоналом, дистрибьюторами медицинского оборудования и стратегическими OEM-производителями.

Компания Argon, основанная в 1972 году, выпускает процедурные проводники, постепенно расширяя выпуск одноразовых пакетов, специальных процедурных комплектов и лотков для кардиологии и процедур интенсивной терапии.

В 2009 году стратегическое направление деятельности Argon было переориентировано на продукты для интервенционной радиологии. Это привело к дальнейшему расширению ассортимента продукции за счет приобретения компаний и продуктов в сферах интервенционной сосудистой хирургии, интервенционной онкологии, включая сегменты лечения тромбов, биопсии и дренажа. В последнее время компания нарастила свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские возможности, что привело к внедрению продуктов, разработанных на органической основе, включая серию Scorpion® Portal Vein Access, одиночные петли для удаления полипов Halo™, прибор для сверхполной трепан-биопсии BioPince®, а также одно- и трехпетлевые комплекты для извлечения кава-фильтров.

«Мы начинаем 2022 год с чувства волнения, связанного с 50-летним юбилеем Argon, — заявил президент и генеральный директор компании Джордж Леондис (George Leondis). — Я горжусь тем, что мы достигли этого рубежа, отмеченного впечатляющим ростом, который мы наблюдаем в последнее десятилетие благодаря постоянному внедрению инновационной продукции. Наша миссия заключается в улучшении качества жизни пациентов и ухаживающих за ними лиц за счет внедрения инноваций, а также производства и поставки лучшего в своем классе медицинского оборудования и превосходного качества обслуживания. Это позволило нам превратиться из небольшой компании-производителя медицинских принадлежностей в одного из мировых лидеров, конкурирующего с крупнейшими игроками нашей отрасли. Я с нетерпением жду возможности сделать год нашего 50-летия лучшим годом в истории». В компании Argon работают более 1000 сотрудников по всему миру. Ее производственные предприятия расположены в Атенсе (шт. Техас), Уилинге (шт. Иллинойс), Портидже (шт. Висконсин) и Рочестере (шт. Нью-Йорк). Продукция компании реализуется по всему миру за счет сочетания коммивояжеров и обширной дистрибьюторской сети.