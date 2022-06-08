Археологи 1xPEDITION: кому и зачем нужны загадки прошлого в настоящем

Если вы спросите у обывателя, зачем в современном мире нужна археология, в лучшем случае получите туманное “без прошлого нет будущего”. Фраза красивая, но непонятная. В чем польза раскопок, когда неделями приходится вручную перебирать курган, и зачем погружаться в ледяную воду, чтобы поднять на сушу заржавевшую табличку корабля? Разбираемся на примере крупного открытия российского экспедиционного проекта 1xPEDITION.

В прошлом году поисковый отряд из 16 человек, включающий в себя профессиональных водолазов и специалистов Института археологии РАН, отправился на берег Волги в село Работки (Нижегородская область). Целью исследования стал первый поход на Казань Ивана Грозного, который закончился поражением 18-летнего царя, причем без единой атаки соперника. Часть войска шла до места сражения по суше, но тяжелая артиллерия отправилась по льду Волги — это гораздо удобнее и быстрее, потому что проблема плохих дорог была актуально еще тогда. По одной из версий, 4 февраля 1548 года Генерал Мороз, который всегда был на стороне русских, внезапно перешел на сторону врага, — в самый суровый месяц зимы наступило внезапное потепление, и вся армия грозного царя провалилась под лед и утонула. Русь долго не могла оправиться от этой потери и смогла предпринять следующий поход на Казань только спустя несколько лет. Но некоторые исследователи считают, что войско вовсе не утонуло, а при оттепели просто повернуло обратно на Москву, чтобы не тащить пушки до места сражения по грязи буквально на руках.

В летописях данных об этом происшествии чрезвычайно мало, и даже найти локацию этих исторических событий затруднительно. Учитывая, глубину Волги в этом месте, 1xPEDITION искали буквально вслепую. Спустя 12 дней отряд исследовал 80 гектар речного дна и обнаружил важные артефакты — пушечное ядро и наконечники стрел. И это весомое подтверждение теории о том, что зимой 1548 года огромное войско ушло под лед. Все находки были отправлены в РАН для дальнейшего исследования, а члены экспедиции наметили цель: найти на дне пушки времен Ивана Грозного и понять, что же произошло тем февральским днем.

И все это довольно занимательно, но какая польза от этого для современного человека? В глобальных масштабах археология воссоздает хронологию развития человечества от зарождения цивилизации и до наших дней. Археологи — это детективы, который по обломкам стрел и черепкам посуды воссоздает реальную картину произошедшего. И слово “реальное” здесь основополагающее. В современном мире фейков и вбросов информации — это особенно важно.

«История всегда повторяется. Может, через год, а может и через сто лет. Исследование прошлого — это буквально магический шар, в котором можно увидеть будущее. И, в конце концов, это просто интересно. Это возможность разгадать загадки древности и почувствовать себя настоящими охотниками за сокровищами. Мы рады быть частью этого проекта.” — делятся своими впечатлениями участники научной экспедиции 1xPEDITION.

Ближайшая экспедиция поискового клуба планируется уже в июне этого года. Исследователи отправятся по следам Арктических конвоев в Баренцевом море. Речь идет о кораблях, доставляющих под пронизывающим ветром и постоянными обстрелами Германии военный груз в Архангельск из США и Великобритании. За четыре года Второй мировой страны-союзники привезли в СССР пять тысяч танков и семь тысяч самолетов. Но множество кораблей затонуло по пути, и унесло с собой не только сотни жизней, но и множество тайн, которые предстоит разгадать отряду 1xPEDITION.

Проект 1xPEDITION стоило создать хотя бы для того, чтобы увидеть все это!

www.1xpedition.com