Аркади Маилян: «Родители должны поддерживать выбор ребенка»

Дополнительные навыки и знания важны для развития детей, раскрытия их потенциала и поиска своего места в жизни. Но тут, считает основатель продюсерского центра полного цикла «AMP» и «АМР smart school», автор курса «Как вырастить гения» Аркадий Маилян, важнейшим фактором является их мнение и возможность выбора – для принятия правильного решения им необходимо ознакомиться с максимально большим количеством кружков и секций.

В первую очередь, стоит узнать, какие кружки работают в их школе – это вопрос и доступности, и невысокой цены, поскольку большинство из вокальных, изобразительных кружков, танцевальных коллективов, спортивных секций функционируют на минимальной оплате или бесплатной основе, говорит Маилян.

Благодаря развитию информационных технологий многие кружки сегодня работают в онлайн-режиме. Это позволяет детям выбирать из предложений различного направления, уровня и качества. Родителям нужно лишь советовать, корректировать и, в конечном счёте, одобрить выбор ребят. Найти нужные сайты онлайн-школ с интересующими ребёнка занятиями, и подписаться на них в соцсети не составит никакого труда.

Не стоит, однако, забывать о приоритете школы, как основного источника образования, перед кружками, являющимися источниками дополнительного образования. И в случаях, когда ребёнок не успевает отдохнуть перед школой, следует отказаться от любых кружков, считает Маилян.

При этом, понятно желание родителей воспитать из своего чада нечто великое. Однако, говорит Маилян, во всем следует соблюдать меру. Речь в первую очередь о внутренних ресурсах и необходимости отдыха для любого ребёнка. Ребёнку-интроверту крайне важно обеспечить часы тишины. А всем детям – личное пространство, где они могут полежать, отдохнуть.