Арси Целесте: Кто такой наставник и как он ускоряет рост прибыли бизнеса?

Наставник для бизнеса — это тренд 2023 года, который сулит бизнесу взрывной рост. Он стал актуален еще в 2022 году. Наставник — это эксперт высокого уровня в разных направлениях, у которого бизнес перенимает опыт. Больше не модно иметь большой штат — модно и выгодно иметь наставников и перенимать опыт у тех, кто уже прошёл тот путь, который вам только предстоит пройти, совершил ошибки и помогает вам экономить время и увеличивать прибыль, избегая этих ошибок.

Наставник помогает выстроить бизнес-процессы от стратегии до точечных инструментов для оптимизации конкретных процессов, пробить финансовый потолок и увеличить прибыль, найти точки кратного роста, которые не удалось обнаружить самостоятельно, открыть и развить новые направления.

Средняя стоимость услуг наставников по рынку колеблется от миллиона до пяти миллионов рублей в месяц, но такой наставник может сэкономить вам сотни миллионов рублей, а также приумножить ваш капитал. Даже для компаний с оборотом в миллионы долларов наставник для бизнеса не просто ускоряет, рост прибыли, но и делает это за очень короткий промежуток времени, внедряя точечные действия для роста бизнеса. Наставники могут быть очень узко специализированными, например, это может быть эксперт, который работал в направлении маркетинга в крупной компании до этого. В основном он не входит в штат компании, а нанимается на определённый промежуток времени, например, от трех месяцев до года. Тем самым компания перенимает опыт лидеров рынка гораздо быстрее, чем при самостоятельном развитии методом проб и ошибок, и выводит бизнес на качественно новый уровень.

Так, например, сейчас для российских компаний действуют шикарные условия для выхода на международный рынок, в том числе рынок Арабских Эмиратов, развития бизнеса в Дубае, и огромное поле для деятельности. Это особенно актуально, если вы развиваете бизнес в таких современных направлениях, как IT, забота об экологической обстановке, развитие и создание умных школ, направление экологичного подхода к здоровью и красоте, потому что эти сферы являются наиболее перспективными и привилегированными к инвестициям со стороны жителей ОАЭ, чтобы привлечь как можно больше людей, которые будут приобретать недвижимость и пользоваться всеми этими благами, создавая шикарное эко-пространство — благоприятную среду для жизни.