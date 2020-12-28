Арзамасский приборостроительный завод получил престижную награду в области военно-технического сотрудничества

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28 декабря 2020

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина  стал лауреатом ежегодной национальной премии «Золотая идея-2020» в сфере военно-технического сотрудничества.

Первая премия присуждена в номинации «Лучшее предприятие-соисполнитель» – за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения, а именно – за разработку и освоение серийного производства бортовых инерциальных систем управления летательных аппаратов.

Национальная премия «Золотая идея» (в 2020 году она присуждается в 20-й раз) – это самое яркое событие в жизни российских оборонщиков. Она является главной, авторитетной и престижной наградой в области военно-технического сотрудничества. Победа в ней – это отличная возможность заявить о себе на национальном уровне, получить признание и общественную оценку своего труда.

– Мы шли к этой награде с 2017 года, – говорит заместитель главного конструктора по спецпродукции по датчикам первичной информации и физическим платформам АПЗ Сергей Дядин. – Это высокая оценка работы всего коллектива приборостроителей, наша общая победа!

Новое поколение ДУСов

Тема качества и надежности ДНГДП-3001 на АПЗ остро зазвучала три года назад. Выпускаемые до 2017 года динамически настраиваемые гироскопы не удовлетворяли требованиям объектов, в которых они установлены. Тогда головной заказчик поставил вопрос ребром: либо завод принимает неотложные действенные меры по налаживанию устойчивого серийного выпуска ДНГ с необходимой точностью и надежностью, либо освобождает эту нишу в приборостроении.

Заняться вплотную срочным решением задачи по ДНГДП-3001 поручили Сергею Дядину и его команде.

– Этот гироскоп разрабатывался на Арзамасском приборостроительном заводе с 2007 года, но без особых успехов, поэтому проблема мне была хорошо знакома, – рассказывает Сергей Серафимович. – Для её оперативного решения на предприятии создали отдельное направление. В общей сложности за полтора года удалось наладить серийное производство ДНГДП-3001, провести его глубокую модернизацию, необходимые испытания всех вариантов модернизированных гироскопов. Эту работу оценили специалисты ГосНИИПа, а также изготовители основных объектов применения. Результатом стало то, что АПЗ с 2018 года имеет устойчивый портфель заказов на системы с использованием ДНГДП-3001, а в 2019-м эти заказы удвоились. Не меньший объем продукции с использованием ДНГДП-3001 АПЗ произвел и в текущем году. Но самое главное – наши гироскопы в составе финальных изделий пошли на экспорт. Это особенно важно для нашего предприятия, так как прогнозируемое уменьшение ГОЗа можно будет компенсировать экспортными поставками, обеспечивая завод работой и доходами.

Стратегический альянс

Эта цель была достигнута благодаря усилиям четырех предприятий – АО «АПЗ», АО «ГосНИИП», ПАО «ДНПП» и АО «МКБ «Факел». Совместный авторский коллектив и представил на конкурс «Золотая идея-2020» результат своей слаженной деятельности по итогам 2019 года.

В конкурсной заявке отражен весь путь: даты начала и окончания работ, внедрение передовых технологий и инновационных решений, использование импортозамещающих комплектующих, качество поставленной продукции, полученный экономический эффект и другая информация.

К заявке приложены шесть патентов, три из них от АПЗ. Важная часть конкурсной документации – выписки из решений НТС и отзывы партнеров. 

Вот некоторые выдержки из них:

«Основой высоких характеристик инерциальных систем управления являются используемые датчики угловой скорости ДНГДП-3001… – высоконадежные, не имеющие аналогов в своем классе» (генеральный конструктор – зам генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», д.т.н., профессор Павел Созинов).

«Значительный вклад в стабильность получаемых результатов и высокую эффективность изделий вносит система управления изделием с применением ДУС ДНГДП-3001» (генеральный директор АО «МКБ «Факел» Виктор Доронин). 

К новым «золотым» идеям

В настоящее время ДНГДП устойчиво выпускается серийно. Гироскопы востребованы, АПЗ приглашают к разработке целого ряда новых систем.

– Узнав о победе, мы всей командой почувствовали огромное профессиональное удовлетворение – значит, силы были потрачены не зря, – признался Сергей Дядин. – Это безусловный авторитет нашего предприятия и серьезное конкурентное преимущество. И, конечно, премия побуждает нас к новым достижениям и новым «золотым» идеям!

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной

На снимке: авторский коллектив от АПЗ: ведущий инженер-электроник ОГК СП Сергей Юрманов, заместитель главного конструктора по спецпродукции по датчикам первичной информации и физическим платформам Сергей Дядин, технический директор Владимир Тимофеев, начальник КБ-12 ОГК СП Андрей Мишагин.

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