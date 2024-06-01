Асбестовое ралли в Баженовском карьере

В минувшее воскресенье, 19 мая, завершилось знаковое спортивное событие — ралли «BF Tech 2024», являющееся 7 этапом Кубка России и 3 этапом чемпионата Уральского федерального округа. Оно прошло в городе Асбест на специальной закрытой территории. Кстати, именно в Асбесте расположено уникальное Баженовское месторождение, где добывает хризотиловый асбест ГОК «Ураласбест». Это не только гигантское отверстие в земле, которое видно из космоса, но и объект культурного наследия — в нынешнем году он занял второе место в конкурсе «Достояние Среднего Урала» по результатам народного голосования. Его длина составляет 11 километров, глубина 350 метров, а ширина — 2,5 километра. Карьер начали разрабатывать еще в XIX веке, вместе с началом промышленного освоения запасов хризотила в России.

Гонка проходит по грунтовым и гравийным дорогам. Маршрут сложный, интересный и опасный — то, что нужно спортсменам со всей страны. На соревнования приехали экипажи из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Кургана, Санкт-Петербурга и других городов. Конечно, были представлены команды из Асбеста и других городов Свердловской области.

«BF Tech 2024» — это не первое ралли, которое проходит в Асбесте. Добрая традиция проводить соревнования вблизи хризотилового карьера длится уже многие десятилетия. Организаторы отмечают, что популяризация автоспорта является важной частью комплекса спортивных и оздоровительных мероприятий, проходящих в регионе под патронажем хризотиловой промышленности. «BF Tech» принадлежит ПАО «Ураласбест». Компания выпускает строительные материалы на основе хризотилового волокна, которое добывают в карьере Баженовского месторождения. Это всем знакомые шифер, трубы для водопровода и канализации, фасадные плиты и многое другое. Их широко используют в программах капитального ремонта, строительстве частных и многоквартирных домов, реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Спортивные мероприятия в карьере «Ураласбеста» проводятся ежегодно и являются обязательной частью общероссийских соревнований по раллийному спорту. Так, в феврале Асбест уже принимал Четвертый этап кубка России и первый этап чемпионата Уральского федерального округа. Изюминкой для команд был ночной этап гонки по льду затопленной части карьеры — пилоты отзывались о нем, как о запоминающемся и сложном.