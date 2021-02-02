Асбестовые легенды: как минерал путешествует через историю

Асбест известен человечеству с незапамятных времен. Еще со времен античности известны свидетельства о «негорящих тканях» — так, у Страбона встречаются сведения о «камнях, которые чешут как шерсть», а Плиний Старший рассказывает о чудесных саваннах, в которые заворачивали тела индейских вождей при торжественной кремации.

Говорят, что в храмах богини Весты горели лампы с «вечными» фитилями (угадайте из чего они были сделаны). Та же легенда бытует и о древнеегипетских лампах, правда, археологически она так и не была подтверждена. Некоторые ученые в XIX веке пытались реконструировать древние механизмы, но потерпели фиаско. Впрочем, восстановление технологии древних подразумевало выжимание масла из асбеста, что явно противоречит законам физики.

Есть также легенда о том, как Карл Великий устраивал великолепные пиры за столом, накрытым снежно-белой скатертью. Средневековые приличия за столом существенно отличались от современных — искусство питаться ножом и вилкой, отрезая небольшие кусочки, возникло уже на рубеже Раннего Нового времени. Гости быстро заливали любое покрытие жиром и соусами, но король не унывал – срывал скатерть, бросал в огонь, и на глазах изумленных рыцарей она снова становилась чистой. Похожая история бытует и про Петра I – ему как-то в дар белоснежную асбестовую скатерть привез русский промышленник Акнифий Демидов. Последний в точности воспроизвел трюк Карла Великого. На его мануфактуре производили асбестовые шляпки, перчатки и веера. Удивлять гостей любили и в Китае. Один из генералов империи Хань на приемах носил асбестовый костюм, на который, естественно, при свидетелях, «случайно» проливал вино. Затем военный в «приступе ярости» срывал с себя халат и кидал его в огонь.

Огнеупорные свойства асбеста были известны во все времена. Он применялся, правда, в основном для религиозных или демонстрационных целей. Так, ряд «христианских реликвий», изготовленных в Средние века (вспомним 7 признанных настоящими голов Иоанна Богослова) своими чудесными свойствами обязаны «горному льну». К примеру, монахи Монте-Кассини приобрели полотенце, которым Мессия якобы обтирал ноги своих учеников. Даже ученые мужи поддались гипнозу магических свойств негорящей ткани. Уже существенно позже асбест стал редкой и дорогой диковинкой. Так, Бенджамин Франклин в пору безденежья в Лондоне смог прокормиться благодаря продаже асбестового кошелька. Мешочек отличался невероятной прочностью, стойкостью к внешним воздействиям – фактически, маленький сейф.

Сегодня хризотиловый асбест используют при производстве более чем 300 промышленных изделий. Среди них – тормозные накладки для поездов, термоизолирующие элементы атомных котлов на ледоколах, фасадные плиты, шифер, трубы, защитное снаряжение для пожарных и рабочих горячих цехов, а также многое другое. Асбест не горит, не плавится, не выделяет вредные пары, устойчив к механическим повреждениям, а на разрыв прочнее многих марок стали. Кстати, Россия является мировым лидером по добыче и производству материалов на основе хризотилового асбеста, снабжая надежной и долговечной продукцией почти половину земного шара.