KuCard расширила поддержку своих карт

Дебетовая карта Visa от KuCoin KuCard будет поддерживать несколько виртуальных и физических карт. Это позволит пользователям легко управлять несколькими картами и участвовать в программе кэшбэка.

Отмечается, что это значительно повысит финансовую гибкость и удобство для держателей KuCard как для личного использования, управления семейными расходами, так и для ведения отдельных карт для разных категорий расходов. Это дает возможность легко управлять бюджетом, лучше контролировать расходы и иметь более легкий доступ к средствам.

Недавно KuCard запустила свои постоянные программы кэшбэка, которые предлагают до 3 % кэшбэка на покупки для всех держателей карт, включая держателей нескольких карт, с многоступенчатой системой вознаграждений в зависимости от расходов.

Запущенная в ноябре 2023 года, KuCard – это дебетовая карта Visa, которая предоставляет конвертацию криптовалюты в фиатную валюту. Карта совместима с Google Pay и Apple Pay, и ее можно использовать везде, где принимаются карты Visa. KuCard упрощает финансовые операции, автоматически конвертируя криптовалюты в местную валюту в точке продажи, обеспечивая наилучший возможный обменный курс.