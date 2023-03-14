Асель Тасмагамбетова поделилась озабоченностью экологов судьбой каспийских тюленей

Разработкой целевой транснациональной политики предлагает заняться основатель CSRRC Асель Тасмагамбетова.

В конце февраля завершилась одна из крупнейших международных экспедиций по Каспийскому морю, организованная Центром исследования и реабилитации каспийского тюленя во главе с его учредителем Асель Тасмагамбетовой и Норвежским институтом биоэкономических исследований.

Поддержку исследователям также оказал Университет науки и технологий имени короля Абдуллы в Саудовской Аравии, который с 2022 года является партнером института Тасмагамбетовой.

Ученые из США, Норвегии, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Казахстана отправились в экспедицию, чтобы собрать максимально широкий спектр данных об исчезающем виде млекопитающих, занесенном в Красную книгу – каспийском тюлене.

Загрязнение, незаконная охота, глобальное потепление и болезни представляют серьезную угрозу для этих животных.

«Каспийские тюлени размножаются, рожают, вскармливают и дрессируют своих детенышей только на льду. Таким образом, глобальное потепление, в том числе в связи с уже задокументированным снижением уровня воды, окажет серьезное влияние на самую важную среду обитания тюленей», — поясняет озабоченность экологов основатель CSRRC Асель Тасмагамбетова. Благодаря специальным датчикам, которые для экспедиции предоставили партнеры из Саудовской Аравии, ученые надеются собрать важную информацию о том, как тюлени справляются с изменением температуры. «Это чрезвычайно важно. У нас есть оценки, что нефть, промышленные и тяжелые металлы, сельскохозяйственные пестициды, радиоактивные отходы, сточные воды и бытовые отходы отравили среду обитания тюленей, и до 70% самок этого вида в настоящее время могут быть неспособными производить потомство. Возможно, животным придется попытаться найти новые места для жизни в будущем», – говорит Тасмагамбетова. По словам эколога, с тех пор как два года назад был открыт центр реабилитации тюленей в Актау (Казахстан), удалось вылечить около 70 тюленей. «Примерно половина из них была поймана нелегальными сетями, так что это еще одна серьезная проблема, требующая решения», — добавляет Тасмагамбетова.

Научный сотрудник Молекулярного центра NIBIO Svanhovd д-р Томми Найман, также участвовавший в экспедиции, отмечает, что есть некоторое сходство между положением тюленей в Каспийском море и тюленями, обитающими в озере Сайма в Финляндии. «Однако, в то время как популяция каспийского тюленя сокращается, мы фактически наблюдаем медленный рост численности сайменского тюленя, с 150 особей в 1980-х годах до чуть более 400 особей в настоящее время. Скорее всего, это связано с новыми ограничениями, касающимися рыболовных сетей», — вторит Тасмагамбетовой норвежский эколог.

По итогам экспедиции ученым предстоит изучить большой объем собранных данных, касающихся как среды обитания млекопитающих Каспия, так и болезней и паразитов, которым подвержены животные. Но уже сейчас понятно, что всем странам Каспийского региона необходимо достичь взаимных соглашений, чтобы каждый приложил усилия для сохранения окружающей среды Каспийского моря вместе с его морскими обитателями.

В частности, Центр исследования и реабилитации каспийского тюленя готов взять на себя координирующую функцию по спасению исчезающих животных.

«Все анализы, исследования и собранный материал могут быть использованы для разработки целевой транснациональной политики в рамках Тегеранской конвенции, направленной на то, чтобы обратить вспять нынешнее сокращение популяции тюленей», – пояснила цель подобных экспедиций Асель Тасмагамбетова.