Асгардия и ИМБП строят планы на тесное сотрудничество

Общество
13 июля 2022

6 июля Игорь Ашурбейли в евразийской штаб-квартире Асгардии принял группу учёных из Института медико-биологических проблем РАН и наградил Почётной грамотой Главы Нации Викторию Кириченко, представлявшую Космическую Нацию в экипаже SIRIUS-21 и отвечавшую за реализацию первой совместной научной программы Асгардии и ИМБП РАН.

Это была очень тёплая дружественная и продуктивная встреча – скорее, неформальная, несмотря на то, что повод был очень торжественный: первое в истории награждение Почётной грамотой Главы Нации, учреждённой Указом № 61 от 5 июля 2022 года.

Этой наградой будут поощрять государственных служащих Асгардии, общественных деятелей, асгардианцев, внёсших значительный вклад в развитие 12 направлений деятельности Асгардии, коллективы предприятий, организаций и учреждений космической страны и в особых случаях – граждан стран планеты Земля.

Первый лауреат – космический врач, резидент Асгардии Виктория Кириченко – отмечена за участие в наземном изоляционном эксперименте SIRIUS-21. В экипаже SIRIUS на Викторию была возложена ответственность за проведение исследований по совместной программе Асгардии и ИМБП «Оценка влияния 8-месячной изоляции на микробиологический и иммунологический статус и минерально-костный обмен в организме женщины». Эта программа – большой шаг к выполнению главной научно-технической миссии Космической Нации на ближайшие 25 лет – к рождению первого человеческого ребёнка в космосе.

Виктория была представлена к награде Министром науки Асгардии, известным в мировой космической отрасли учёным, профессором Флорисом Ваутсом.

Виктория Кириченко буквально на днях, 3 июля, покинула испытательный комплекс Института медико-биологических проблем, где вместе с другими членами экипажа SIRIUS-21 провела в изоляции ровно 240 суток.

Главный менеджер проекта SIRIUS и член Парламента Асгардии Марк Белаковский подробно рассказал об этом эксперименте, включавшем множество этапов, в том числе имитацию высадки на Луну, и множество исследований, приближающих время дальних пилотируемых космических миссий.

ИМБП много лет изучает воздействие факторов космического полёта на человеческий организм. С момента основания Института состоялись десятки экспериментов, в том числе изоляционных и экспериментов с сухой иммерсией. Однако сбор данных по влиянию изоляции и невесомости именно на женский организм начался совсем недавно.

Благодаря специализированной программе Асгардии роль женщины в пилотируемой космонавтике и космической науке выходит на первый план, говорили учёные на встрече, и это очень ценно.

В своей ответной речи Виктория Кириченко подчеркнула важность научных исследований для поддержания здоровья человека в космосе, в особенности – репродуктивных функций женщины.

По словам премьер-министра Асгардии Лены Де Винне, изоляционные эксперименты, имитирующие долгосрочное пребывание человека в космосе, являются неотъемлемой частью подготовки к проектированию дальнего космического путешествия. Асгардия уже ведёт активную работу в партнёрстве с одним из мировых лидеров в данном направлении. SIRIUS-21 – первый этап. Научное сотрудничество, начавшееся чуть более года назад с заключения рамочного соглашения между Асградией и ИМБП, в ближайшее время будет продолжено.

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