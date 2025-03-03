АСИ, АНО «Креативная экономика» и ТПП РФ обсудили «творческие планы» России 

В Конгресс-центре ТПП РФ состоялся Форум «Российская креативная пятилетка 2025-2030». Участниками форума стали представили бизнеса и власти, а также эксперты.

Участников мероприятия поприветствовала организатор Форума, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Светлана Листопадова. По ее словам, участникам Форума совместными усилиями удалось заложить надежный фундамент российской креативной пятилетки.

Заместитель директора АНО «Креативная экономика» Мария Долгих рассказала, что при участии организации в России уже созданыплощадки по обсуждению законодательных инициатив на федеральном и региональном уровнях. В течение пяти лет удалось сформировать работающую модель регионального развития и институциональных изменений в сфере креативных индустрий.

Екатерина Черкес-заде, возглавляющая Центр развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ), прогнозирует, что к 2030 году на долю креативной экономики будет приходиться 6% ВВП страны.Меры для сохранения человеческого капитала должны быть реализованы на федеральном и на региональном уровне, говорит она.