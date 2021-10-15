Ассамблея петровских музеев начинает организацию тематических мероприятий

Весь 2021 год в разных городах России проходят мероприятия в рамках подготовки к празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра Первого. Реализуются различные культурные, научные, издательские и музейные проекты. Одним из наиболее знаковых является создание Ассамблеи петровских музеев России. Целями Ассамблеи являются: формирование интереса к изучению историко-культурного наследия Петра I и его эпохи, координация деятельности учреждений культуры в рамках Ассамблеи, обмен опытом, укрепление профессиональных связей, реализация совместных проектов в рамках «петровской» тематики, обмен научной информацией в области исторических исследований, систематизация опыта, содействие полной реализации потенциала регионов в сфере туризма на базе исторического и культурного наследия «петровской» эпохи с учётом современных музейных и туристических практик.

О создании Ассамблеи петровских музеев было объявлено в апреле 2021 года. С этого момента и к дате официального учредительного собрания к Ассамблее присоединились федеральные, региональные, краеведческие музеи, занимающиеся популяризацией наследия императора Петра I. К сегодняшнему дню Ассамблея объединяет все музеи всех городов из всех регионов, чья история напрямую связана с деяниями российского императора Петра Великого.

Официальное начало работе Ассамблеи положило учредительное собрание, состоявшееся 16 сентября 2021 года в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. На нём присутствовали руководители и представители более 100 музеев 70 городов из 31 региона России. В работе собрания приняли участие статс-секретарь − заместитель Министра культуры России А. Манилова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Б. Пиотровский, директор Государственного музея истории СПб В. Кириллов, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Е. Кальницкая, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, другие представители музейной и историко-научной общественности. Также в этот день в Центре искусств и музыки Центральной городской публичной библиотеки им. Маяковского торжественно открылся интерактивный выставочный проект «Каким Европа видела Петра», рассказывающий об изображениях императора Петра I в книгах о России, вышедших в свет в Европе в XVIII–XIX веках. Учредительное собрание продолжилось методическим совещанием по созданию национальной сети историко-культурных туристских маршрутов «Путь Петра Великого» на базе «петровских музеев», которое прошло на следующий день в Танцевальном зале Большого Петергофского дворца с участием директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ, председателя Комитета по культуре СПб, председателя Комитета по развитию туризма СПб, руководителя Института Петра Великого и Ассоциации «Путь Петра Великого», экспертов, учёных, специалистов, историков, представителей петровских музеев.

К сегодняшнему дню Ассамблея получила возможность полноценной самостоятельной работы для формирования программы действий на предстоящий год по празднованию юбилея Петра Великого, для проведения специальных научных исследовательских работ с использованием новейших технологий, для создания выставочных проектов и организации тематических мероприятий.