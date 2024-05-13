Ассоциация «Народный фермер» выступила в поддержку Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза

Михаил Мишустин предложил новый состав правительства. Кандидатуры уже внесены на рассмотрение Госдумы РФ. Главой Министерства сельского хозяйства РФ Мишустин предлагает назначить Оксану Лут.

В Минсельхозе Лут отвечала за развития малого сельхозбизнеса, фермерства, за развитие сельских территорий. Именно будущий министр сельского хозяйства является архитектором функционирующей сегодня системы, говорит глава Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

Сирота напомнил об ощутимой помощи Лут фермерам во время пандемии, о поддержке с ее стороны после стихийных бедствий. Также Сирота отметил рост грантов для фермеров до 7 млн руб., что является заслугой Оксаны Лут. Процедура выдачи земли малым формам сельхозбизнеса стала льготной. Лут помогла принять программу по кооперации, что привело к появлению кооперативов, продающих в сети по 500 тыс. т овощей, пишет «Комсомольская правда».

Отличительными чертами Оксаны Лут можно назвать высокие требования, феноменальную работоспособность и знание мельчайших нюансов сельского хозяйства. Кроме того, Лут – человек слова, что очень ценится фермерами, говорит Сирота.