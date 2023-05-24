ASTRO N7 — Astronergy провела глобальную презентацию своего нового шедевра на SNEC

Компания Astronergy, пионер в области разработки фотовольтаических модулей TOPCon n-типа, провела презентацию своих новых усовершенствованных модулей TOPCon n-типа ASTRO N серии ASTRO N7 на торжественной церемонии, состоявшейся в рамках выставки SNEC PV Power Expo 2023 в Шанхае (Китай), получив для них сертификат IEC от TÜV Rheinland.

Astronergy представила свои первые модули TOPCon n-типа и запустила их массовое производство в апреле 2022 года, и полученная с тех пор положительная реакция рынка вместе с неустанным прогрессом в отрасли фотовольтаических модулей вдохновили компанию на создание нового шедевра — модулей ASTRO N7. Эти модули вобрали в себя потрясающую технологию фотоэлементов TOPCon 3.0, передовые мощности по производству модулей и углубленное понимание рынка Astronergy.

В основе новых продуктов Astronergy лежит технология TOPCon 3.0, которую компания разработала самостоятельно с использованием технологии Boron-LDSE и ряда других продвинутых разработок, благодаря которым средняя эффективность массового производства элементов достигла 25,6%, а средняя эффективность элементов опытных линий составила 26,0%.

С целью повышения производительности и надежности в новых модулях используются прямоугольные кремниевые пластины с большей площадью, чем у пластин M10 182mm, которые использовались в модулях ASTRO N5. За счет увеличения площади на 5,12% и применения технологии TOPCon 3.0 мощность одного элемента повысилась на 15% по сравнению с популярными фотоэлектрическими модулями PREC, представленными сегодня на рынке.

Кроме того, Astronergy внедрила в производство ASTRO N7 технологию фотоэлементов SMBB и использует перенаправляющее свет стеклянное покрытие с высокой пропускаемостью (для версии с двойным стеклом), что обеспечивает повышение производительности новых продуктов практически во всех сценариях использования.

Как и предыдущие модули серии ASTRO N, модули ASTRO N7 будут продаваться по меньшей мере с 12-летней гарантией на продукт и 30-летней гарантией на мощность. Деградация двух новых продуктов в первый год эксплуатации составляет значительно меньше 1%, а ежегодная деградация со второго по 30-й год эксплуатации не превышает 0,4%.

Новые усовершенствованные модули в целом отличаются более высокой мощностью и эффективностью при меньших затратах на системы BOS и более низкой нормированной стоимости энергии (LCOE). Температурный коэффициент ASTRO N7 был повышен до -0,29%/℃. С точки зрения рабочей температуры, бифациальности, LID&LETID и производительности при низком уровне излучения, обновленные продукты существенно превосходят модули ASTRO N5 по своим характеристикам.

С учетом того, что модули Astronergy серии ASTRO N уже были семь раз удостоены статуса «Лучший продукт» PVEL и получили прекрасные рыночные отзывы, следует ожидать, что новые модули покажут превосходные эксплуатационные и рыночные результаты в соответствии со слоганом компании «За зеленый мир» (For a Greener World).