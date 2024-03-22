Astronergy поддержала фотоэлектрические проекты Solartech мощностью 125 МВт в Польше 

Экономика
22 марта 2024

Недавно в партнерстве с компанией Solartech, одним из ведущих игроков на рынке EPC Польшы, Astronergy поставила высокоэффективные модульные продукты для поддержки двух проектов коммунальных фотоэлектрических ферм в Аугстынке и Езьорке, Польша. Проекты общей мощностью 125 МВт демонстрируют приверженность Astronergy устойчивым энергетическим решениям и вносят значительный вклад в развитие возобновляемых источников энергии в местном регионе.

A photo captures the Augstynka solar farm using Astronergy solar panels.

Известные своей эффективностью и высокой надежностью, фотоэлектрические модули Astronergy серии ASTRO будут использованы в проектах фотоэлектрических ферм Augstynka и Jeziorko для позитивных изменений в местной окружающей среде. При ожидаемом годовом производстве 12,76 млн кВт-ч чистой электроэнергии эти проекты будут способствовать сокращению выбросов углекислого газа примерно на 102 718 тонн в год.

A photo captures the Jeziorko solar farm which uses Astronergy solar panels.

Польша неуклонно усиливает свое внимание к развитию возобновляемых источников энергии, стремясь снизить свою зависимость от ископаемых видов топлива и перейти к более устойчивому энергетическому балансу. Проекты фотоэлектрических ферм Augstynka и Jeziorko идеально соответствуют целям Польши в области возобновляемых источников энергии, демонстрируя приверженность страны внедрению чистых энергетических технологий и борьбе с изменением климата.

Бартек Жисиньски (Bartek Zysiński), генеральный директор Solartech, выразил свой восторг по поводу проектов, заявив: «Как ведущий разработчик проектов и EPC, в Solartech мы рады сотрудничеству с Astronergy, которая предоставит самые современные и инновационные решения на рынке для наших коммунальных фотоэлектрических ферм».

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