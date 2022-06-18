«Атомайз» нашёл себе новых партнеров

Первая отечественная блокчейн-платформа намерена продемонстрировать российским пользователям, что цифровые финансовые активы (ЦФА) — это очень удобный, доступный, а главное безопасный инструмент для привлечения инвестиций. Причем, порой, в самых неожиданных, казалось бы, далеких от экономики областях. 16 июня токенизационная платформа «Атомайз Россия», одним из инвесторов создания которой является холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, объявила о налаживании сотрудничества с цифровым банком Тинькофф и международным турниром по гибридным видам спорта «Игры Будущего». Заключение соответствующих соглашений состоялось на площадке Санкт-Петербургского Международного экономического форума.

Полку банковских партнеров первого лицензированного в нашей стране оператора цифровых финансовых активов — «Атомайз» — сегодня прибыло: отныне кроме Росбанка блокчейн-платформа будет сотрудничать с Тинькофф. Цифровой банк уже открыл на «Атомайз» «Номинальный счет» и предоставил площадку для организации расчетов и удаленной идентификации клиентов оператора. «Сервис делегированной идентификации, который предоставляют банки, для нас как платформы, живущей исключительно в цифровых каналах — один из наиболее востребованных. Первым нашим партнером в этой связи был «Росбанк». Следующим будет «Тинькофф банк», у которого сервис идентификации прекрасно развит, так как концепция этого банка изначально предполагала его абсолютно цифровой статус. Мультибанковская модель в идентификации для «Атомайза» крайне важна. В итоге за счет удобства сервисов по идентификации и расчетам мы расширяем для «Атомайза» охват аудитории, которая будет откликаться на предложение ЦФА как формы инвестиций для диверсификации своего портфеля», — объяснила генеральный директор «Атомайз Россия» Екатерина Фроловичева.

Перемены не заставят себя ждать: клиенты Тинькофф в обозримой перспективе будут иметь возможность выпуска ЦФА и получения новых видов продуктов в токенизированной форме. Банк и «Атомайз» уже изучают целесообразность включения этого сервиса в линейку «Тинькофф Инвестиции». Желающим воспользоваться этим инструментом необходимо будет пройти обязательную идентификацию на платформе «Атомайз», после чего банк осуществит обработку их персональных данных и предоставит сервис делегированной идентификации. При этом весь процесс абсолютно прозрачен: цифровой финансовый актив (или токен) — это, по сути, аналог контракта, позволяющего клиенту получить продукт в цифровой форме с использованием блокчейна — онлайн-регистра, отслеживающего надежность каждой транзакции. К тому же ЦФА, в отличие от тех же обезличенных биткоинов и прочей криптовалюты, заключают в себе полную информацию о происхождении актива и его владельце — так что никаких сомнительных или теневых операций на «Атомайз» быть не может. «В перспективе еще одной формой взаимодействия может стать полномасштабный выход на аудиторию «Тинькофф инвестиций». Пока же мы идем по пути customer development, то есть изучаем на выборке готовность потреблять инструменты ЦФА внутри приложения «Тинькофф инвестиции», — отметила Екатерина Фроловичева.

«Атомайз» интересна самому широкому кругу инвесторов, заинтересованных в открытости и упрощении процесса торговли. Реальность такова, что ЦФА сегодня востребованы не только в банковской, но и в самых неожиданных сферах — например, киберспорте. Интегрировать финансовые инструменты в индустрию игр и развлечений платформа рассчитывает благодаря сотрудничеству с Международным турниром по гибридным видам спорта «Игры будущего». «Атомайз» поможет проекту в выпуске ЦФА. В итоге тысячи киберспортсменов прямо на игровой платформе смогут обучиться конкретному использованию цифровых активов — например, обращению с нашумевшими невзаимозаменяемыми токенами (NFT). «»Игры будущего» привлекли нас тем, что у них есть не только развлекательный, но и образовательный элемент продвижения, а это, в свою очередь, важно для продвижения в широкие массы идеи цифровых финансовых инструментов как важнейшего элемента цифровой экономики будущего. Участники Игр смогут на понятных примерах получить опыт использования ЦФА, поэтому мы с оптимизмом относимся к нашему сотрудничеству и считаем, что сообща мы сможем воплотить массу цифровых решений, которые в итоге принесут пользу всему обществу», — уверена Екатерина Фроловичева.

Эксперты уверены, усилия «Атомайз» по развитию в России пользовательского опыта ЦФА не пройдут даром: ожидается, что уже через 3-5 лет аудитория платформы вырастет до миллиона клиентов. Благо, россияне все больше осознают ценность получения цифровой финансовой грамотности.