АТОР: путевки в Сочи – на пике спроса

Этой осенью и зимой в России может снизиться спрос на туристические поездки. Такой прогноз составили в Ассоциации туристических операторов России.

По словам аналитиков АТОР, туроператоры сейчас ожидают снижения продаж путевок, в том числе – и в популярном египетском направлении. Это объясняется тем, что люди застыли в ожидании новых возможных ковидных ограничений, сказали в ассоциации.

Вместе с тем, по словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в ноябрьские праздники Египет пока остается у россиян среди лидирующих зарубежных направлений.

«Курорты Египта, Турции, Арабских Эмиратов – в тройке лидеров. Хорошо продается Доминикана. Не думаю, что ей удастся подвинуть Арабские Эмираты по трафику туристов. Однако шансы у нее, на данный момент, на это имеются. Из европейских стран неожиданно вырвалась Венгрия. Совершенно понятно, что наши туристы очень соскучились по комфортному сити-туру – по отдыху в городе, с хорошей атмосферой и без ограничений на посещение ресторанов», – рассказала Майя Ломидзе.

Она отметила, профильные эксперты сходятся в том, что горнолыжные трассы за рубежом в межсезонье вряд ли откроются для россиян. Поэтому пока на пике спроса держатся туры на сочинские курорты.

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