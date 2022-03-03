AV-Comparatives опубликовала результаты опроса в сфере безопасности информационных технологий

Независимая организация AV-Comparatives, тестирующая антивирусное программное обеспечение, опубликовала результаты ежегодного опроса, касающегося обеспечения безопасности в сфере информационных технологий.

Как и со всеми публичными отчетами о тестах AV-Comparatives, отчетом о результатах опроса по безопасности в сфере информационных технологий за 2022 год можно ознакомиться бесплатно: https://www.av-comparatives.org/surveys/it-security-survey-2022/

Результаты представлены в виде среза текущего состояния сектора антивирусного программного обеспечения и отражают основные факты, такие как ПО, пользующееся наибольшей популярностью, и популярность дополнительных функций, заложенных в продуктах поставщика.

Самой популярной антивирусной программой для настольных компьютеров во всем мире был признан антивирус Касперского, за ним идут Microsoft, Bitdefender и ESET. Касперский также входит в пятерку лучших продуктов на всех континентах.

Bitdefender является самым популярным решением для защиты мобильных устройств, а Касперский чуть отстает от него и занимает второе место.

Использование операционной системы Windows 10 снизилось с более чем 80% в 2021 году до 65% в этом году. Это связано с переходом на Windows 11, которую уже используют 24% респондентов.

Наблюдается небольшой рост использования iOS, на которую теперь приходится почти четверть пользователей. Однако самой популярной мобильной ОС по-прежнему остается Android, и ей пользуются 74% участников.

Большинство участников опроса довольны своим антивирусным ПО, при этом 85% из них сообщили о своем удовлетворении или глубоком удовлетворении этими программами.

Бесплатные антивирусные программы более популярны среди молодых респондентов, в то время как пользователи старшего возраста чаще склонны за такие программы платить.

Чуть более половины участников опроса не используют ни одной из дополнительных функций, включенных в их ПО, обеспечивающее безопасность.

Четыре наиболее популярные дополнительные функции у 20% респондентов, которые их используют — это защита веб-камеры, защита от спама, VPN и безопасный браузер. Защита веб-камеры была самой популярной индивидуальной функцией, которая, вероятно, будет востребована в связи с ростом удаленной работы и онлайн-совещаний.

Наименее используемыми оказались такие услуги, как тюнеры улучшения производительности системы, майнинг криптовалюты, уничтожители данных, резервное копирование, защита от программ-вымогателей и детекторы утечки данных. Эти услуги были востребованы менее, чем у 10% пользователей, использующих дополнительные функции. Андреас Клементи, соучредитель AV-Comparatives, сказал:

«Результаты ежегодного опроса в сфере безопасности информационных технологий являются важной и ценной оценкой антивирусного рынка в 2022 году. Поставщики могут использовать их, чтобы убедиться, что их продукты доведены до совершенства и ориентированы на потребности пользователей.

Было интересно увидеть, что дополнительные функции широко не используются. Например, майнинг криптовалюты не имеет ничего общего с безопасностью и несет в себе потенциальные риски. Возникает вопрос, нужно ли его включать в программное обеспечение, обеспечивающее безопасность. Хотя детекторы утечки данных могут быть полезными, многие из них доступны бесплатно в Интернете. В каких-то случаях эта функция в программе может просто подключаться к одному из этих сервисов.

Мы настоятельно советуем поставщикам антивирусных программ сосредоточиться на поставке таких продуктов и услуг, которые востребованы на рынке».