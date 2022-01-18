Аварии на электросетях оставили Краснодар без света

В связи со сложными погодными условиями энергетики Краснодара вынуждены были приостановить во вторник, 18 января подачу электроэнергии для жителей восьми улиц. Так, без электричества остались жители Вольной, Шоссейной, Раздольной, Бригадной, Наримановской, Курганной, Капитальной и Пластуновской. В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара пояснили, причина перебоев – множественные повреждения линий электропередач.

Всего из-за непогоды оказались обесточенными 38 трансформаторных подстанций. На данный момент количество обесточенных жилых домов власти уточняют. В компании НЭСК-Электросети» сообщили, для устранения неполадок брошены все силы специалистов. Ориентировочно для восстановления подачи электроэнергии понадобится порядка пяти часов.

Ранее из-за сложных метеоусловий в руководстве аэропорта Краснодара рассказали о том, что воздушная гавань временно ограничивает авиасообщение. На взлетные полосы вывели специальную технику. Однако сильный снегопад продолжается, вследствие чего аэропорт не может продолжить свою работу в стандартном графике. Об этом рассказали в пресс-службе гавани.

Ожидается, что аэропорт снова заработает по всем маршрутам к 18:00 по местному времени. Своего вылета ожидают застрявшие пассажиры, купившие билеты на 16 рейсов. Некоторых из них сейчас отправляют в другие аэропорты на автобусах. Из-за сильного снегопада авиалайнеры на семи рейсах вынуждены были уйти на запасные аэродромы. Так, один рейс приземлился в Минеральных Водах, еще один – в Ставрополе. Два лайнера осуществили посадку в Анапе, еще три самолета приземлились в Ростове-на-Дону.

Ранее о сложных метеоусловиях и приостановке работы сообщили и в администрации московских аэропортов. Из-за непогоды в трех воздушных гаванях не вылетели свыше 40 авиалайнеров.

Источник фото: news.myseldon.com