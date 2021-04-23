Авиационная корпорация «Рубин»: 75 лет

Авиакорпорация «Рубин», входящая в число лидеров российской и мировой авиационной промышленности, отмечает свое 75-летие. Предприятие было основано в 1946 году как опытный завод, производящий взлетно-посадочные устройства и гидроагрегаты для отечественного самолетостроения. До сих пор оно успешно работает в данном направлении, оснащая летательные аппараты всех типов. При этом около 80% продукции компания выпускает для оборонной промышленности.

В рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года науки и технологий и в честь празднования 75-летнего юбилея со дня основания ПАО АК «Рубин» Московский областной союз промышленников и предпринимателей (Региональное объединение работодателей), руководство корпорации «Рубин» и Союз журналистов Подмосковья 20 апреля 2021 года организовали пресстур для представителей СМИ.

За годы существования «Рубина» его сотрудники провели колоссальные объемы научных исследований, спроектировали более тысячи систем и изделий авиационного назначения. Научные разработки организации не утрачивают своей востребованности, они известны и за рубежом. На современном этапе корпорация развивает конкурентоспособное производство, которое может выпускать как серийную продукцию, так и уникальные изделия, подтверждающие лидерские позиции российского самолетостроения. Ключевое значение на «Рубине» уделяется вопросам инноваций, модернизации производства. Показательно, что специалисты корпорации запатентовали 300 изобретений. Продукция компании является неизменным участником международных авиасалонов и вызывает большой интерес у профессионалов.

Во время пресс-тура для журналистов проведена экскурсия по предприятию. «Рубин» — сверхточное высокотехнологичное производство. Вся продукция предприятия выпускается в соответствии с мировыми стандартами. Каждое изделие проходит участок технического контроля, где его оценивают с точностью до микрона.

Последние годы «Рубин» взял курс на импортозамещение и стал полностью производить все комплектующие для собственных изделий. Так, на заводе запустили новый цех по созданию гидроагрегатов. До этого их выпускали на территории одного из государств ближнего зарубежья.

Пресс-тур закончился конференцией, на которой присутствовал генеральный директор ПАО АК «Рубин» Александр Окулов. Безусловно, сильные стороны авиакорпорации «Рубин» — заслуга коллектива предприятия. Здесь трудятся профессионалы своего дела, ответственные сотрудники. Именно этим объясняется безупречное качество и надежность выпускаемых изделий, высокий уровень исследовательских и испытательных работ. Штат компании состоит из более чем двух тысяч человек, при этом средний возраст персонала — чуть старше 40 лет. 60% сотрудников имеют высшее образование, а 16 человек — ученые степени. Показательно, что на «Рубине» работают целые семейные династии на благо дальнейшего развития отечественной авиации.