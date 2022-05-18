Автор методики «голливудский фейслифтинг» Татьяна Романовская рассказала, каким должен быть современный специалист пластической хирургии

Делать людей молодыми и красивыми – так ли просто? Выбирая пластического хирурга, мы в основном ориентируемся на его опыт, заслуги, звания, отзывы других пациентов. И они о многом говорят о враче, как о специалисте – ведь за каждой успешной операцией стоит многолетний упорный труд. О том, что важно для такой профессии, как пластическая хирургия, рассказывает кандидат медицинских наук Татьяна Романовская.

— Hаука не стоит на месте, и потому врачам особенно важно идти в ногу со временем. А что можно сказать о сфере эстетической медицины? Каким должен быть пластический хирург?

Современный специалист эстетической медицины – это в первую очередь высококлассный профессионал, который любит свою работу и постоянно совершенствуется и развивается в своем деле. Это хороший психолог, который умеет слушать пациента и легко контактировать с ним.

— В чем особенность этой профессии?

Пластическая хирургия, на самом деле, это болезнь, это призвание. Это зависимость. Она поглощает. Я не видела ни одного специалиста, который работал бы в этой сфере и не погрузился в нее полностью. Все начинают ей болеть.

— Вы разработали совершенно новый способ подтяжки лица. Расскажите о нем подробнее.

Я являюсь автором методики «голливудский фейслифтинг». Уникальность этой методики в том, что работа ведется сразу в трех слоях. Происходит очень глубокая подтяжка всех мягких тканей лица – причем, она идет не за счет кожи, а благодаря работе со SMAS-слоем и под ним.

— Как у вас появилась идея методики круговой подтяжки лица?

Она возникла вследствие того, что я проходила стажировки в Соединенных Штатах – наверное, у самых великих светил пластической хирургии именно по пластике лица. И там я собирала по крупинкам все знания, и в итоге у меня получилось создать очень эффективную современную методику под названием «голливудский фейслифтинг», которая не имеет аналогов, – делится своими наработками Татьяна Романовская.

— Какие черты характера для пластического хирурга, на ваш взгляд, наиболее важны?

Самой главной я считаю креативность. Это должна быть творческая личность, которая в каждом человеке видит индивидуальность, может определить именно ту изюминку, которая украшает пациента, и подчеркнуть ее – сделав человека еще более совершенным и красивым.

— Почему вы выбрали эту специальность?

Пластическая хирургия – это магия. Она действительно творит чудеса. И самая большая награда для специалиста – видеть счастливых пациентов, их улыбки, – уверена автор методики «голливудский фейслифтинг» Татьяна Романовская.