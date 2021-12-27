Автор «Заметки автомеханика» протестировал Viatti Brina

Зимние шины Viatti Brina — оптимальный выбор для жителей больших мегаполисов. Мягкая резина покрышек идеально отвечает условиям зимы в границах города, позволяя сохранять привычный комфорт активного вождения как в снег, так и в слякоть. Шины были протестированы автоэкспертом, автором канала «Заметки автомеханика».

Зимние шины Viatti Brina представляют собой модель пневматических радиальных бескамерных покрышек, разработанных ведущими европейскими и отечественными специалистами специально для легковых автомобилей на городских дорогах. Современная конструкция, лучшие материалы, использованные при изготовлении шин, и компьютерный расчёт при создании асимметричного рисунка протектора позволяют зимним шинам Viatti Brina отвечать всем потребностям высокого темпа городской жизни с сохранением привычного вам комфорта вождения на зимних дорогах при температуре от минус 45 °С до плюс 10 °С.

Надежность и устойчивость автомобиля на крутых поворотах и при совершении маневров, сохраняя при этом низкий уровень шума, обеспечивается асимметричным рисунком с увеличенным количеством шашек, имеющих оптимально подобранный угол наклона стенок. Улучшенное сцепление как с заледеневшей, так и c покрытой снежной кашей дорогой даёт частое расположение ламелей по всей ширине протектора и повышенная эластичность шашек.

По итогам эксплуатации автор «Заметки автомеханика» отметил следующие преимущества:

Хорошее сцепление с дорогой. Машина идет уверенно на допустимых ПДД скоростях. Её не бросает даже по трассе за городом. Курсовая устойчивость на уровне. Вода отводится хорошо.

Мягко идет по ямам. Сейчас их стало больше. Небольшое биение есть – куда ж без него. Но чувствуется, что шина, действительно, адаптируется. Это та самая система VRF, о которой писал.

Устойчивость в поворотах. Скоростным прохождением их я бы не рекомендовал заниматься. Специально для теста сделал скоростное прохождение – все же немного машину несет. Но не так уж сильно – сцепление с дорогой хорошее. Не повторяйте. В повороты нужно входить плавно и на небольшой скорости.

В целом, надежные и хорошие шины за свои деньги. А цена шин, повторю, хорошая, по соотношению цена-качество.

Источник:

https://zen.yandex.ru/media/zametki_avtomehanika/protestiroval-shiny-viatti-brina-v521-delius-opytom-61bc751174e905760b15e3b1?&

https://www.viatti.ru/