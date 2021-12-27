Автор «Заметки автомеханика» протестировал Viatti Brina

Зимние шины Viatti Brina — оптимальный выбор для жителей больших мегаполисов. Мягкая резина покрышек идеально отвечает условиям зимы в границах города, позволяя сохранять привычный комфорт активного вождения как в снег, так и в слякоть. Шины были протестированы автоэкспертом, автором канала «Заметки автомеханика».
Зимние шины Viatti Brina представляют собой модель пневматических радиальных бескамерных покрышек, разработанных ведущими европейскими и отечественными специалистами специально для легковых автомобилей на городских дорогах. Современная конструкция, лучшие материалы, использованные при изготовлении шин, и компьютерный расчёт при создании асимметричного рисунка протектора позволяют зимним шинам Viatti Brina отвечать всем потребностям высокого темпа городской жизни с сохранением привычного вам комфорта вождения на зимних дорогах при температуре от минус 45 °С до плюс 10 °С.
Надежность и устойчивость автомобиля на крутых поворотах и при совершении маневров, сохраняя при этом низкий уровень шума, обеспечивается асимметричным рисунком с увеличенным количеством шашек, имеющих оптимально подобранный угол наклона стенок. Улучшенное сцепление как с заледеневшей, так и c покрытой снежной кашей дорогой даёт частое расположение ламелей по всей ширине протектора и повышенная эластичность шашек.
По итогам эксплуатации автор «Заметки автомеханика» отметил следующие преимущества:
- Хорошее сцепление с дорогой. Машина идет уверенно на допустимых ПДД скоростях. Её не бросает даже по трассе за городом. Курсовая устойчивость на уровне. Вода отводится хорошо.
- Мягко идет по ямам. Сейчас их стало больше. Небольшое биение есть – куда ж без него. Но чувствуется, что шина, действительно, адаптируется. Это та самая система VRF, о которой писал.
- Устойчивость в поворотах. Скоростным прохождением их я бы не рекомендовал заниматься. Специально для теста сделал скоростное прохождение – все же немного машину несет. Но не так уж сильно – сцепление с дорогой хорошее. Не повторяйте. В повороты нужно входить плавно и на небольшой скорости.
- В целом, надежные и хорошие шины за свои деньги. А цена шин, повторю, хорошая, по соотношению цена-качество.
Источник: