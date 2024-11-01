АЗС «Газпромнефть»: автолюбители предпочитают капучино

Общество
1 ноября 2024

Каждую секунду на одной из станций сети «Газпромнефть» готовится стаканчик кофе, а за прошлый год в сумме автолюбителями было выпито более 40 миллионов чашек, сообщили в компании. По оценкам экспертов, данный показатель сопоставим с объемами продаж крупнейших сетей быстрого питания. Более 65% заказов были на объемы от 300 мл и выше, а самым популярным выбором автолюбителей из года в год становится капучино. 

В этой связи сеть АЗС «Газпромнефть» запустила акцию, участники которой могут получать больше бонусов программы лояльности при покупке кофе. Акция «Будьте в бонусе» продлится до 31 декабря 2024 г., условия участия просты: нужно иметь карту лояльности «Нам по пути», регулярно заправляться на АЗС сетей «Газпромнефть» или «ОПТИ» от 30 литров и брать с собой любимый кофе. Более подробная информация и правила доступны на сайте и в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть».

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