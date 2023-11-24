Bahri Line удостоена ‘Supplier Spirit of Alliance Award’ на конференции General Electric

Bahri Line — дочерняя компания группы Bahri, национальная судоходная компания Саудовской Аравии и мировой лидер в области логистики и перевозок, была удостоена престижной награды ‘Supplier Spirit of Alliance Award’ на конференции поставщиков береговой ветроэнергетики General Electric в 2023 году. Bahri Line стала единственной судоходной компанией, награжденной на этом авторитетном форуме.

Bahri Line Winning the Supplier Spirit of Alliance Award

Раджит Айккара (Rajith Aykkara), вице-президент Bahri Line, принял награду, врученную ему в знак признания высокого профессионализма, эффективности и надежности компании как партнера General Electric (GE) в области морских перевозок. Награду вручил Виктор Абате (Vice Abate), генеральный директор подразделения береговой ветроэнергетики (Onshore Wind) GE, в присутствии Димитрия Шнайдера (Dimitri Schneider), управляющего директора и руководителя отдела закупок подразделения источников возобновляемой энергии (Renewable Energy) GE, и Гая Линча (Guy Lynch), исполнительного директора GE по глобальным поставкам. Передавая награду, вице-президент Абате назвал компанию Bahri Line лучшим партнером GE в области морских перевозок.

Комментируя это знаменательное событие, Сорор Басалом (Eng. Soror Basalom), президент компании Bahri Integrated Logistics, заявил: «Мы безмерно гордимся присуждением этой престижной награды, подтверждающей нашу приверженность строгим стандартам качества обслуживания и высокую ценность услуг, предоставляемых нашим партнерам. Признание превосходства Bahri Line по целому ряду критериев, включая устойчивость, безопасность, качество, оказание услуг, ценовая конкурентоспособность, уровень инновативности обслуживания и проактивности наших решений, является свидетельством выдающихся достижений компании. Тот факт, что мы стали единственной судоходной компанией, удостоенной такой награды на этом выдающемся отраслевом форуме, подчеркивает наше лидерство и неизменное стремление к совершенству в секторе морских перевозок. Мы признательны компании GE за эту награду и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с General Electric».

«Выражаем отдельную благодарность Остину Спектеру (Austin Specter), старшему менеджеру по логистике GE Renewables, и Брайану Путаллазу (Brian Putallaz), старшему менеджеру по продукции GE Health Care», — добавил г-н Басалом.

Являясь специализированным подразделением группы Bahri, компания Bahri Line играет ключевую роль в расширении логистического присутствия и клиентской базы материнской компании за счет выхода на новые мировые рынки. Стратегии расширения и повышения качества услуг компании Bahri Line согласуются с ролью группы Bahri как активного проводника Национальной стратегии и концепции развития транспорта и логистики Саудовской Аравии (National Transport and Logistics Strategy and Vision) до 2030 года. Эти программы направлены на превращение Королевства Саудовская Аравия в ведущий мировой логистический центр, беспрепятственно соединяющий три континента.