Банк AIIB профинансирует второй проект ветроэнергетики в Южном Казахстане

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) подписал соглашение о предоставлении кредита в объеме 36 млн долл. США на разработку, строительство и эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт (МВт), в Жамбылской области в Южном Казахстане.

Проект разработан совместно холдингом China Power International Holding и компанией Visor International DMCC и будет софинансироваться Европейским банком реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development). Проект также будет поддержан концессионным финансированием в объеме до 10 млн долл. США из Зеленого климатического фонда (Green Climate Fund) и до 5,7 млн долл. США из Фонда чистых технологий (Clean Technology Fund). Средства будут выделены на строительство и эксплуатацию электростанции, а также ее интеграцию в энергосистему.

Развитие ветроэнергетики в Центральной Азии повысит мощности возобновляемой энергетики Казахстана и будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в регионе. Ожидается, что полнофункциональная электростанция поможет снизить выбросы страны в среднем более чем на 200 000 тонн эквивалента углекислого газа в год.

Эта инвестиция опирается растущий портфель банка AIIB в области проектов устойчивого развития инфраструктуры в регионе. Она полностью соответствует обязательству банка AIIB направить 50 % всего утвержденного финансирования на климатические проекты к 2025 году.

«Наша вторая инвестиция в ветроэнергетику Казахстана подчеркивает поддержку банком AIIB перехода правительства Казахстана к зеленой экономике, — сказал Константин Лимитовский, вице-президент банка AIIB по инвестиционным операциям (регион 2: Пакистан, Афганистан, Центральная Азия, Восточная Азия, Западная Азия, Европа, Африка и Латинская Америка). — Этот проект полностью соответствует стратегии AIIB в энергетическом секторе и ее приоритетам. Он дополнительно укрепит инфраструктуру возобновляемой энергетики Казахстана и снизит интенсивность выбросов углерода от энергоснабжения страны».

Проект ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Шокпаре является продолжением успешно реализованного проекта ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Жанатасе, которая расположена на смежном земельном участке. Банк AIIB одобрил проект в Жанатасе в 2019 году, и все 40 турбин эксплуатируются на полную мощность с 2021 года.

На данный момент банк AIIB уже одобрил кредитование проектов в Казахстане на более чем 836 млн долл. США.