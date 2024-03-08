Ben из Bybit и Lily из Solana раскрыли стратегию Web3  

В рамках знакового сотрудничества, которое обещает пересмотреть границы технологии блокчейна, Bybit Web3 объявила о своей предстоящей онлайн-панели с экосистемой Solana, одной из самых быстрорастущих экосистем в сфере блокчейна. Это мероприятие под названием «Революция блокчейна: Web3-конференция будущего Bybit и экосистемы Solana» состоится 13 марта 2024 года, предлагая беспрецедентно глубокое погружение в инновации, рост и будущие стратегии, которые формируют третью по величине блокчейн-экосистему в мире.

В декабре 2023 года популярность и интерес к Solana превзошли популярность и интерес к Ethereum в поиске Google, что свидетельствует о его растущем присутствии и влиянии в блокчейн-домене. Участники получат инсайдерские взгляды на последние инновации и обновления от экосистемы Solana, а также аналитические взгляды Bybit на потенциал экосистемы и их совместные усилия по поддержке и расширению этой динамичной среды.

В рамках круглого стола состоится эксклюзивная сессия, посвященная изучению замечательного роста экосистемы Solana в первом квартале и ее амбициозных планов на будущее. Дискуссия с анализом президента Solana Foundation, Lily Liu, и генерального директора и соучредителя Bybit, Ben Zhou, будет сосредоточена вокруг цели Solana по решению существующих проблем блокчейна, его уникального ценностного предложения и движущих сил, стоящих за его ростом популярности и принятия.

Участники могут ожидать эксклюзивных объявлений о дорожной карте Solana на 2024 год, включая новые партнерские отношения и стратегические направления Solana Foundation. Этот сегмент раскроет основные приоритеты и инициативы Solana на предстоящий год, предлагая от первого лица взглянуть на то, что ожидает эту ведущую блокчейн-экосистему в будущем.

На мероприятии также будут представлены идеи ключевых партнеров, глубоко встраивающихся в экосистему Solana, MarginFi, Kamino Finance и DRiP, осудятся преимущества и уникальные аспекты экосистемы Solana, которые привлекают как разработчиков, так и проекты. Это мероприятие подчеркнет дух сотрудничества и инновационные возможности, которые делают Solana предпочтительным выбором для передовой разработки блокчейна.