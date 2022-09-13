Беременные жительницы Северной столицы проводили лето и прослушали лекцию депутата Законодательного Собрания

10 сентября в гостинице «Октябрьская» в самом сердце города на Неве прошло заседание клуба беременных Санкт-Петербурга, также называемое Девичником. На этот раз за две сессии на одной площадке собралось около 320 беременных петербурженок. Они пришли хорошо провести время и погрузиться в мир проблематики будущих мам. Почётным гостем мероприятия стал депутат Законодательного собрания Александр Николаевич Ржаненков.

Девичники беременных ежемесячно проводятся ивент-агенством Club-mama в Санкт-Петербурге уже больше шести лет. Для города это немаловажное социальное мероприятие, которое вызывает интерес у СМИ и представителей власти. Каждый месяц от 300 до 400 беременных жительниц Санкт-Петербурга собираются в самом центре города, чтобы получить психологическую и информационную поддержку от специалистов в области акушерства, гинекологии, грудного вскармливания и пообщаться с другими будущими мамами. В начале заседания все участницы получают удостоверения и принимаются в Клуб. По окончании мероприятия они также становятся участницами чата «Питер, рожай», где общаются в режиме 24 на 7 и продолжают получать необходимую и информационную поддержку специалистов.

Каждый Девичник имеет свою тематику. На этот раз было решено посветить его проводам летнего сезона. Лето в городе на Неве выдалось на редкость жарким. Но это не помешало ежемесячно собирать на ивентах более 300 участниц. На этот раз перед собравшимися выступил депутат Законодательного Собрания Северной столицы, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Николаевич Ржаненков. Он рассказал про меры социальной поддержки семей с детьми в Санкт-Петербурге. Выступление вызвало живой интерес участниц. Сам же Александр Николаевич пообещал, что впредь будет выступать на каждом заседании Клуба беременных.

После выступления городского парламентария началась серия лекций, посвящённых здоровью и бытовому комфорту будущего малыша, а также его мамы. Перед участницами выступили специалисты в области педиатрии, акушерства, гинекологии, грудного вскармливания и детского питания. В перерывах участницы могли подойти к выставочной зоне и познакомиться с представленными товарами и услугами для беременных и новорождённых.

Помимо лекционной и выставочной составляющей, беременные разыграли крупный призовой фонд и поборолись за три ванночки для купания малышей и автокресло. Без подарка в этот день не ушла ни одна участница. Для поддержания атмосферы праздника в перерывах для собравшихся играла ксилофонистка, а чтобы беременные не засиживались на оном месте, каждые полтора часа проводилась физкультминутка.