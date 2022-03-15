Бесконечный проект Metaverse MetaRising поддерживает приобретение ценности MCT

London, UK — MEXC Global недавно запустила токен проекта MetaRising MCT. MetaRising — это проект, способствующий развитию сельского хозяйства с использованием технологии блокчейна и Metaverse, которая сочетает в себе виртуальный мир и реальность.

MetaRising — первый в мире блокчейн-проект, направленный на содействие развитию сельского хозяйства. Кроме того, на сегодняшний день это единственный блокчейн-проект, сертифицированный Организацией Объединенных Наций как глобальный поставщик. Эта сертификация демонстрирует надежность MetaRising, основанного в 2019 году и ставшего одним из лучших блокчейн-приложений благодаря непрерывной работе.

MCT: при поддержке реальных доходов от сельского хозяйства

Первый продукт MetaRising, MicroTuber, включает в себя SEED BOX — сельскохозяйственную краудфандинговую платформу, которая сочетает традиционные методы краудфандинга с технологией блокчейна. На SeedBox пользователи могут делать ставки MCT для получения новых сельскохозяйственных токенов, которые выпускаются MetaRising и в реальности имеют соответствующие физические продукты. Подписчики MCT получают свой будущий доход от процента от общего объема продаж продуктов питания. В настоящее время только рынок продовольственных семян оценивается в 80 млрд долл.

MetaRising провел несколько краудфандинговых кампаний, и APY каждого токена MCT составляет около 105%. В сравнении с доходом от управления, комиссионными за транзакции и другими распространенными источниками дохода для участников, приобретение токенов МСТ является более стабильным, поскольку опирается на доход от продажи продуктов питания.

MetaRising Metaverse поддерживает MCT

MetaRising продвигает свои технологические достижения, обновляя себя до экосистемы Metaverse, включая оригинальный продукт MicroTuber. Этот шаг расширяет возможности повышения стоимости токена MCT.

В новой дорожной карте, выпущенной MetaRising, мы видим, что команда проекта добавит больше игровых элементов и обновит платформу MetaRising Metaverse. Благодаря модели «играй, чтобы заработать» MetaRising создаст больше сценариев приложений для MCT.

MetaRising — это платформа Metaverse с уникальными социальными функциями и интересными игровыми элементами P2E, ориентированная на выращивание сельскохозяйственных культур. В MetaRising пользователи могут сотрудничать и общаться с игроками со всего мира, создавать собственные игровые предметы и обмениваться ими по необходимости. В будущем MetaRising также добавит другие типы контента, такие, как лекции, выступления, выставки, конференции, онлайн-покупки, пользовательский контент и т. д., чтобы сделать свою экосистему более разнообразной. В этом процессе ключевую роль сыграл МСТ. Впервые он был использован в MetaRising в качестве стимула для разработки модели P2E. В Metaverse пользователи могут зарабатывать MCT с помощью различных действий.

В то время, как система продолжает генерировать MCT, MetaRising также стремится диверсифицировать свои сценарии приложений для удовлетворения потребностей пользователей. Недавно созданные сценарии приложений включают аренду земли, выращивание урожая, добычу полезных ископаемых, продвижение личных продуктов, управление гильдиями в играх, создание и производство игровых предметов, покупку внутриигровых NFT и многое другое.

MetaRisingMetaverse имеет беспрецедентное количество материалов. Для того, чтобы получить какой-либо реквизит или социальные сети, пользователи должны иметь MCT. В MetaRising основной посадочный реквизит — это аватары игроков, скины, аксессуары, игровая земля, домашние животные, транспортные средства и т. д. Все это — NFT, которыми можно торговать. Эти NFT также воплощают в себе функцию социализации. MCT — это валюта, которая может получать эти NFT посредством транзакций, точно так же, как фиатные валюты, обращающиеся в реальном мире.

Сценарии применения и преимущества токенов управления MCT и MRG

В отличие от большинства проектов, использующих модель без хардкапа, MCT — это токен с фиксированным запасом. В масштабируемой MetaRisingMetaverse, состоящей из монет NFT, применение и рыночная стоимость MCT будут значительно увеличены за счет совместного расширения возможностей реальных и виртуальных продуктов.