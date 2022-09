Беспрестанные пилотные реформы и инновации — план Цяньхая отмечает годовщину

Зона сотрудничества Цяньхай, так называемый испытательный полигон Китая в области всестороннего развития реформ и открытости, демонстрирует устойчивый импульс развития с момента обнародования центральным правительством Китая Плана всеобъемлющего развития реформ и открытости зоны сотрудничества Цяньхай Шэньчжэнь-Гонконг (далее — план Цяньхая) в сфере современных услуг 6 сентября прошлого года.

Энергичность развития Цяньхая постоянно демонстрируется миру благодаря абсолютной открытости. По данным администрации Цяньхая, в первой половине текущего года фактический объем использования иностранного капитала в регионе составил 3,53 млрд долларов США, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год Цяньхай добился существенного прогресса в реализации пилотных реформ и внедрении инноваций. «Для Цяньхая характерны экспериментальные проекты и инновации», — заявил Сюй Вейю (Xu Weiyu), старший управляющий компании Shenzhen Qianhai PwC Business Consulting Services Co., Limited.

Сотрудничество между Шэньчжэнем и Гонконгом углублялось по мере того, как власти и финансовые службы Цяньхая, а также Казначейство специального административного района Гонконг занимались реализацией поэтапной (включающей 18 различных мер) программы поддержки развития венчурного капитала в этом районе. В рамках реализации экспериментальных стратегий и мер для сотрудничества Цяньхай внедрил 725 институциональных инноваций в области инвестиций, торговли, финансов и правопорядка, из которых 65 были продублированы на всей территории страны.

План Цяньхая в значительной степени является ресурсом для развития самого города, а также возможностью для углубления сотрудничества между Шэньчжэнем и Гонконгом. Цяньхай не ограничивается «географической экспансией» — он также стремится к стратегическому расширению.

В июле этого года корпорация Standard Chartered Bank учредила фирму Standard Сharted Private Equity Fund Management (Shenzhen) Co., Ltd. в Цяньхае, а юридический представитель компании Лин Ксиминг (Lin Ximing) заявил, что благоприятные условия плана Цяньхая будут привлекать в город, а затем и на материк, все больше и больше иностранных учреждений.

«Как разработка, так и реализация стратегий продемонстрировали ориентированность на развитие и стимулирование отраслей, что позволило предприятиям легко и уверенно вести бизнес, — заявил Оуэн Ван (Owen Wang), вице-президент подразделения Greater Bay Area of Li & Fung Qianhai Supply Chain Management (Guangdong) Co., Ltd. (предприятия, финансируемого Гонконгом), —

Благодаря двойным преимуществам зоны свободной торговли и комплексной таможенной зоны компания Li & Fung Supply Chain в настоящее время управляет складами площадью более 100 тысяч квадратных метров в Цяньхае, а также учредила глобальные и Азиатско-Тихоокеанские центры обслуживания торговли и управления цепями поставок для ряда всемирно известных брендов. Внедряемые в Цяньхае стратегии движутся в соответствии с промышленным развитием», — заявил г-н Ван. Он также добавил, что данные стратегии способствуют «эффективному подключению» новых логистических проектов, а таможенную очистку назвал «быстрой и плавной».

Нет сомнений в том, что Цяньхай становится более открытым и межгосударственным. За последний год в зоне Цяньхай было запущено множество инновационных и экспериментальных программ, включая принятие на себя ведущей роли в реализации Системы уведомлений и поддержки для служебного назначения моряков за границу, проведение Молодежного форума технологий и инноваций Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), осуществление экспериментального проекта по управлению трансграничных потоков капитала в районе Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао, реализацию девяти стратегий поддержки, приносящей ощутимые выгоды Гонконгу, строительство международного арбитражного центра и проведение Союза инноваций Китая в районе Большого Залива, строительство электронного канала Цяньхай-Гонконг-Макао и выпуск пакета, включающего 100 комплексных услуг для зарубежных специалистов, а также многое другое.