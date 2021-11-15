Бесшовная напыляемая гидроизоляция и её преимущества

При постоянном протекании кровли, есть смысл поразмышлять об использовании для обустройства кровли гидроизоляцией. И надёжным стройматериалом станет жидкая резина, которая просто напыляется, безопасна и долговечна.

Бесшовная напыляемая гидроизоляция, так по-другому называется жидкая резина, обладает высокой прочностью и эластичностью. За ней не наблюдаются отслоения при вибрировании и физических повреждениях. Она прекрасно переносит значительные температурные колебания, и устойчива к различным химическим компонентам. Её структура не склонна к созданию пожароопасных ситуаций, и прекрасно сцепляется практически со всеми строительными материалами.

Достоинства бесшовной напыляемой гидроизоляции

По сопоставлению с классическими гидроизоляционными стройматериалами, бесшовная напыляемая гидроизоляция имеет некоторое количество достоинств:

• При напылении стройматериал укрывает площадь плотным «покрывалом».

• Нанесение осуществляется путём «холодного» напыления. И соответственно, ни площадь, на которую наносится жидкая резина, ни сам материал не нагреваются.

• Обладает продолжительным термином эксплуатирования.

• Бесшовная напыляемая гидравлическая изоляция обладает прекрасной устойчивостью к колебаниям температур в промежутке от минус 47°C до плюс 98°C.

• Отлично сцепляется практически с каждым стройматериалом.

• Отсутствуют шовные соединения после напыления жидкой резиной.

• Жидкая резина обладает хорошей устойчивостью к солнечным лучам, химическим элементам, а также физическим разрушениям.

• Отсутствие запаха у гидроизоляции.

• Экономичность при напылении стройматериала.

• Высокая эластичность.

• Устойчивость к коррозийным процессам.

• Жидкой резиной может производится как гидроизоляция кровли, так и гидроизоляция фундамента.

Виды жидкой резины

Существует некоторое количество видов жидкой резины:

• Наливная. Её формирование производится непосредственно перед наливом.

• Напыляемая. Для её укладывания необходимо специализированной оборудование.

• Окрасочная. Внешний вид схож с пастой, и её нанесение осуществляется вручную.

Любой из вышеуказанных типов подходит для того, чтобы была осуществлена как гидроизоляция подвала https://stgmsk.ru/nashi-resheniya/gidroizolyatsiya-podvala, так и гидроизоляция любой иной части сооружения.

Любой вид бесшовной напыляемой гидроизоляции крепко сцепляется практически с каждым строительным материалом. А для увеличения качественности выполнения гидроизоляционных работ, площадь на которую укладывается жидкая резина обязана быть сухой и не запылённой.

Обычно для недопущения просачивания водной массы, укладка жидкой резины выполняется с небольшим резервом. К примеру, при заделке трещин на лоджии, накрывается небольшой участок стены, примыкающей к месту заделывания. Одновременно производится обработка всех соединительных швов, находящихся вблизи от места заделки.