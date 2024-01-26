BETS объявила о поставке всего оборудования на вторую майнинговую ферму

Bit Brother Limited объявила о том, что поставлено все оборудование для эксплуатации второй фермы криптовалютного майнинга. Из-за экстремально холодной погоды в середине января в Техасе некоторые позиции оборудования, поставка которых ожидалась до 10 января 2024 года, задерживались до 19 января 2024 г. На данный момент компания получила начальную партию примерно 1400 майнеров, майнинговых контейнеров, трансформаторов, звуковых барьеров и прочего оборудования, необходимого для эксплуатации. Данные 1400 майнеров были установлены и протестированы. Большая часть сборки и тестирования других видов оборудования завершена. Мы готовимся к инспекции города Абилина и выдачи свидетельства о вводе в эксплуатацию. Bit Brother рассчитывает получить свидетельство о вводе в эксплуатацию и сдать Объект № 2 в начале февраля 2024 г.

Компания Bit Brother Ltd является корпорацией, деятельность которой охватывает различные направления, в том числе управление бизнесом в Китае и предприятия по работе с блокчейнами и криптовалютами в США. В пределах юрисдикции США компания осуществляет стратегическое управление и интеграцию объектов для майнинга криптовалют. В настоящее время Компания с выделенным штатом специалистов эксплуатирует две майнинговые фермы в США и стремится к дальшейшему расширению своих операций с блокчейном и криптовалютами.