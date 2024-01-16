BETS объявила результаты майнинговой деятельности в 2023 календарном году

Bit Brother Limited объявила не проходившие аудит результаты деятельности своей майнинговой фермы за 2023 г., завершившийся 31 декабря 2023 г. В настоящее время Компания управляет двумя майнинговыми фермами, расположенными в США. Площадка № 1 в г. Клайде, Техас, начала работу 17 января 2023 г. и достигла в прошедшем мае полной проектной мощности 6 МВт после установки серверов для майнинга мощностью 1,5 МВт. Площадка № 2 в г. Абилине, Техас, должна быть введена в эксплуатацию в середине января 2024 г.

На 31 декабря 2023 г. Площадка № 1 добыла приблизительно 136 биткойнов, получив доход в размере приблизительно 6,2 млн долларов США с учетом цены биткойна в прошедшем декабре.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. благодаря договору электроснабжения с розничным поставщиком электроэнергии (REP), расположенным в пределах юрисдикции Совета по надежности электроснабжения штата (ERCOT), предусматривающему ограничение цены на электроэнергию, Площадка № 1 сэкономила на электричестве и управлении энергией приблизительно 1 млн долларов США.

Предполагается, что Площадка № 2 будет введена в эксплуатацию в середине января 2024 г. и будет ежемесячно производить приблизительно 12 BTC на первоначальной партии из 3 300 серверов для майнинга S19. Таким образом площадки 1 и 2 должны достичь суммарной производительности 24 BTC в месяц, при условии нормального функционирования серверов.

Компания Bit Brother заключила соглашение о консалтинговых услугах с компанией Cruxforce, LLC, целью которого является поиск для Площадки № 3 майнинговой фермы с максимальной мощностью энергоснабжения 40 МВт.

«В 2024 г. мы еще больше увеличим масштаб нашей майнинговой деятельности и повысим рабочую мощность и производительность, — прокомментировал генеральный директор Джек Ву (Jack Wu). — Если предположить, что текущая тенденция изменения цены биткойна сохранится, то можно считать, что мы добьемся еще более впечатляющих результатов в мире криптовалют благодаря непрерывным инновациям и стратегическим инвестициям».

В эти результаты майнинга не включены какие-либо финансовые результаты Компании и не учитывается иная, не связанная с майнингом деятельность Компании, например управление бизнесом. Общепринятые в США принципы бухгалтерского учета майнинга криптовалют сложны, только еще формируются и достаточно неопределенны. Криптовалюты могут быть признаны деньгами или эквивалентом денег, а деятельность по их добыче может не отвечать требованиям для признания полученного в результате дохода. Криптовалюты не имеют присущей им ценности, не являются законным платежным средством, признанным каким-то государственным органом, и не всегда могут быть конвертированы в официальные валюты. Инвесторам рекомендуется не полагаться чрезмерно только на результаты майнинга без учета других финансовых и нефинансовых показателей.