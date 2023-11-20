11 ноября на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась реклама, посвященная всемирно известному художнику стрит-арта Бэнкси.

Видеоролик, представляющий собой пародию на культовую работу Бэнкси ‘No Ball Games’ («Игры с мячом запрещены») с участием собак и кошек вместо детей, был создан и выпущен американской компанией XOOX. XOOX обратилась к Бэнкси — анонимному художнику стрит-арта, который создает муралы с политическим и социальным подтекстом по всему миру, — с просьбой о создании картин для домашних животных. Художнику было оставлено сообщение: Бэнкси, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или по email.

Кристен Ким (Kristen Kim), менеджер по связям с общественностью компании XOOX, пояснила: «Мы сделали этот ролик, чтобы привлечь внимание к необходимости принятия законодательства для защиты животных на фоне активно растущего интереса к ним, использовав работу Бэнкси, иллюстрирующую тотальный контроль общества над детьми. Это посыл надежды от Бэнкси, направленный на поддержку правовой реформы по защите домашних питомцев».

Компания XOOX запустила приложение для сетевого общения домашних животных (PNS), предназначенное исключительно для домашних питомцев и работающее в формате задач по созданию короткого контента. Приложение предлагает эксклюзивную музыку и игры, а также наборы для диагностики образцов мочи домашних питомцев. Тест-система, разработанная совместно с компанией Medi Cloud, позволяет легко выявлять заболевания животных по анализу образцов их мочи. ХООХ также планирует выпустить интегрированное приложение для анализа ДНК и диагностики питомцев по методике MBTI.

Приложение для социальных сетей, запущенное ХООХ 11 ноября (дата, где четыре цифры «1» символизируют четвероногое животное), является эксклюзивным приложением, предназначенным для домашних питомцев. XOOX предлагает сервисную функцию для анализа рисунка в зоне вокруг век и глаз животного, который можно зарегистрировать в качестве биометрического идентификатора в системе распознавания лиц и затем использовать для подтверждения идентификации питомца. В приложении XOOX домашние питомцы могут создавать учетные записи, управление которыми возлагается на хозяев (называемых Petlers).

ХООХ жертвует 1 пенни в свой фонд за каждый новый аккаунт для поддержки борьбы за права домашних питомцев и реформу соответствующего законодательства во всем мире.

Кристен Ким, менеджер по связям с общественностью, выразила надежду, заявив: «Несмотря на глобальные различия, мы едины в деле поддержке защиты домашних животных. Любопытно, как отреагирует на сообщение XOOX сам Бэнкси, ведь он называет себя арт-террористом».