bezlikiy запустил первое киберспортивное реалити-шоу

Технологии
29 декабря 2020

Все желающие получили возможность познакомиться с миром киберспорта, благодаря @bezlikiy. В уходящем месяце он запустил первое реалити-шоу про киберспорт, в котором в режиме реального времени будет показываться вся внутренняя кухня жизни киберспортивной команды. Участниками проекта являются игроки команды  по игре Counter-Strike: Global Offensive — она входит в десятку лидеров и ТОП 170 в мире на профессиональной сцене.

Команду профессиональных игроков поселили в одном доме, где предварительно были установлены компьютеры и вся необходимая техника. Их жизнь и работу транслируют десять профессиональных камер. Проект позволяет зрителям погрузиться во внутренний мир киберспорта, получить новые знания о турнирах и выигрышных стратегиях.

Для трансляции реалити-шоу была выбрана платформа Twitch.tv.

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