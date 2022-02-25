Безоговорочный успех MAPEI за 85 лет подтверждают факты и цифры

В 1937 году, на окраине Милана, Родольфо Сквинcи при поддержке своей жены Эльзы основал компанию по производству строительных материалов, персонал которой состоял из семи человек. Именно так была создана MAPEI — Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria (Вспомогательные Материалы для строительства и промышленности), которая со временем превратилась в глобальную компанию, представляющую честь итальянской промышленности во всем мире.

Восемьдесят пять лет спустя факты и цифры говорят о безоговорочном успехе Группы MAPEI. Спустя три поколения семьи Сквинси компания стала одним из лидеров на мировом рынке. В 57 представительствах компании, расположенных в разных странах мира, трудится почти 11 000 сотрудников. В портфеле MAPEI более 20 продуктовых линеек для удовлетворения любых потребностей строительной отрасли и 84 производственных предприятия по всему свету. Выручка Группы в 2020 году составила 2,8 млрд евро.

Стратегический талант и страсть Джорджио Сквинси, руководившего компанией с 1984 по 2019 годы при постоянной поддержке его сестры, юриста Лауры Сквинси, и проницательность его жены Адрианы Спаццоли, отвечавшей за маркетинг и коммуникации, заложили фундамент, на котором сейчас стоит Группа: глобальность, постоянные исследования и разработки, сфокусированность и устойчивое развитие. MAPEI, оставаясь семейной компанией, разделяла страсть семьи Сквинси к спорту и культуре, это отразилось в постоянной поддержке местных инициатив в этих областях, что помогло установить тесную связь между бизнесом и местными сообществами. Эта связь по-прежнему является отличительной чертой компании во всех регионах присутствия.

Марко Сквинси добавил: «Наша глубокая преданность инновациям, исследованиям и разработкам по-прежнему является важной частью всей стратегии Группы. MAPEI — химическая компания, производящая материалы для строительной отрасли, и задача наших 32 научно-исследовательских лабораторий — разрабатывать передовые решения, чтобы делать строительство более экологичным, обращая особое внимание на долговечность и качество получаемых материалов. Мы считаем, что продление срока службы существующих зданий является дальновидным подходом в снижении потребления ресурсов и сокращения количества отходов. Компания также стремится к более широкому использованию сырья с низким воздействием на окружающую среду или вторичного сырья, чтобы развивать экономику замкнутого цикла, одновременно сводя к минимуму содержание вредных и опасных веществ. Так мы защищаем не только окружающую среду, но и здоровье профессиональных строителей».

Группа MAPEI

Компания, основанная в 1937 году в Милане, является одним из ведущих мировых производителей химической продукции для строительной отрасли. Она принимала активное участие в строительстве самых важных архитектурных сооружений и в реализации масштабных инфраструктурных проектов по всему миру. В настоящее время у Группы насчитывается 91 подразделение в 57 государствах, при этом 84 производственные площадки выпускают продукцию в 35 странах мира. Всего в компании работает более 11 000 сотрудников. В 2020 году выручка Группы составила 2,8 млрд евро. Основой успеха компании являются сфокусированность, глобальное присутствие, исследования и разработки, а также устойчивое развитие.VKOdnoklassnikiFacebookTwitter