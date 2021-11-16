Безопасность и капремонт: популярные мифы о хризотилцементной продукции

Реализация программ капитального ремонта требует большого количества надежных и долговечных строительных материалов. В России все больше подрядчиков выбирают хризотилцементную продукцию – совокупность полезных свойств (негорючесть, устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды, механическим повреждениям и т.д.) вместе с доступностью на рынке обеспечивают рост доли шифера, фасадных плит, сайдинга, труб, огнеупорного картона и других материалов в ремонте и строительстве домов. В то же время ряд граждан выражают беспокойство – безопасна ли хризотилцементная продукция для здоровья людей? В интернете, в публикациях СМИ и даже в высказываниях публичных личностей встречаются различные мифы, связанные с хризотилом. В данной статье мы разберем наиболее популярные из них.

Хризотиловое волокно вредно для здоровья?

Рассуждения о пользе или вреде хризотилового волокна для здоровья человека стали достоянием общественности в конце прошлого века. К началу XXI века хризотил был запрещен во всех странах ЕС, а в США его применение было серьезно ограничено. Причиной таких пертурбаций стала политика.

Хризотиловое волокно или же хризотиловый асбест – это один из видов асбеста, коммерческого наименования группы волокнистых минералов. Существует еще один вид асбеста, амфиболовый. Именно его добывали и применяли в Европе, а хризотил, наоборот, в СССР и странах соцлагеря. Протесты в странах Западной Европы в первую очередь были связаны именно с применением амфиболового асбеста. Его волокна содержат в своем составе железо, что обеспечивает их устойчивость к кислотам. Это означает, что при попадании, скажем, в легкие человека альвеолярные макрофаги, клетки-уборщики, не могут растворить эти частицы и они остаются там на долгие годы. Амфиболовые волокна провоцируют тяжелые заболевания, в том числе и онкологию.

Хризотиловый асбест же в своем составе железа не имеет – он представляет собой гидросиликат магния. Он не обладает устойчивостью к кислотам, что позволяет альвеолярным макрофагам растворять его за короткий промежуток времени. Об этом говорит исследование Д. Бернштейна «Биоперсистенция канадского хризотила». Более того, согласно исследованию «Воздействие асбеста и искусственных волокон в производстве и риск рака легких: исследование методом случай-контроль в Европе», проведенному в 2006 году, можно утверждать, что в странах Западной Европы число асбестообусловленных заболеваний сравнительно велико, в то время как в странах Варшавского договора (социалистического лагеря) стремится к статистической погрешности.

Впрочем, руководству западноевропейских стран было невыгодно запрещать только «свой» асбест – у России, получившей в наследство развитую хризотиловую индустрию, появилось бы преимущество на рынке. Именно поэтому в западных СМИ, речах политиков и общественных деятелей упоминалось слово асбест, без указания вида волокна. До международного запрета хризотила так и не дошло, но негативная риторика сохраняется и по сей день. Наши дипломаты борются с попытками разрушить отечественное производство, но давление сохраняется. Именно отсюда растут корни мифов о потенциальном вреде хризотилового волокна.

Как безопасно взаимодействовать с хризотилом?

В остальном же для строителей и потребителей взаимодействие с хризотилцементной продукцией не отличается по уровню опасности от других строительных материалов. Оговоримся – с «чистым» волокном сталкиваются только рабочие обогатительных цехов на ГОКах, оснащенных мощными вентиляционными системами. Работникам также выдают специальное защитное снаряжение. Основные положения «контролируемого использования» хризотилового асбеста можно посмотреть в тексте официальной позиции правительства Российской Федерации, зафиксированной в постановлении №869 от 31 июля 1998.

В обычной жизни хризотиловое волокно чаще всего применяется в составе хризотилцементных изделий (шифер, фасадные плиты, трубы, сайдинг, огнеупорный картон, накладки на тормозные колодки и т.д.). В них волокно спрессовано с портландцементом, т.е. меняет свой размер и способность к летучести. При разрезании шифера или плит, а также при других работах согласно общей технике безопасности работнику следует надеть защитные очки и маску на лицо (если вы пилите деревянные доски, схема такая же).

Таким образом, вся хризотилцементная продукция не более опасна для здоровья человека, чем другие строительные материалы. Корень мифов о вреде хризотила лежит в политическом и экономическом противостоянии между Россией и Западом, но никак не подтвержден научными исследованиями. Ученые всего мира утверждают – хризотил безопасен.