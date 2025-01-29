Безопасность на заснеженных трассах: KAMA TYRES разработала инновационные модели шин

Шинный комплекс KAMA TYRES объявил о выпуске двух новых моделей зимних легкогрузовых шин в серии КАМА ICE TRACE. В ассортименте линейки теперь представлены типоразмеры 215/65R16С и 215/70R15С.

По словам Тимура Шарипова, исполнительного директора Торгового дома «Кама», новые модели отличаются повышенной износостойкостью и надежным сцеплением на льду и мокром асфальте, что особенно важно для эксплуатации в сложных зимних условиях. Отметим, что модель 195/75R16C KAMA ICE TRACE уже получила признание, став лауреатом конкурса «100 лучших товаров России – 2024» в категории «Продукция производственно-технического назначения».

Стоит отметить, что рынок легкогрузового транспорта (LCV) в России играет ключевую роль в обеспечении эффективной логистики и грузоперевозок. По данным агентства «Автостат», на 1 июля 2024 года в стране насчитывалось 4,22 миллиона легких коммерческих автомобилей. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли коммерческих автоперевозок. Согласно исследованию аналитического центра «Логистика 360», за пятилетний период доля таких перевозок выросла с 29% до 37%, что свидетельствует о легализации и развитии рынка. В целом, рынок легкогрузового транспорта в России продолжает адаптироваться к новым экономическим условиям, демонстрируя как возможности для роста, так и необходимость решения существующих проблем.