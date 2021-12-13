Безработица в столице сохраняется на уровне меньше одного процента

Нерабочие дни, введенные в Москве в период с 28 октября по 7 ноября для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не повлияли на рост безработицы. Ее уровень сохраняется на значении – 0,52% на 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году», – отметил заместитель Мэра.

Количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, также находится на стабильном уровне.

«С начала 2020 года служба занятости трудоустроила более четверти миллиона человек. Мы добились таких результатов благодаря синергии с крупнейшими сайтами по поиску работы и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями. Сейчас число вакансий превышает количество соискателей в более чем 10 раз. Мы делаем акцент на конкретной жизненной ситуации каждого соискателя. Специалисты определяют возникшие сложности при поиске работы, помогают составить резюме, при необходимости направляют кандидата на оценку компетенций и навыков, профессиональное обучение и повышение квалификации, ряд тренингов, направленных на обучение самостоятельному трудоустройству и развитию личностных компетенций», – прокомментировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, с начала 2021 года число работников, находящихся в режиме неполной занятости, снизилось на 9,5% и на конец октября составляло 97,6 тысячи человек.

В октябре разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тысячи человек. За период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года максимальное сальдо между принятыми и уволенными сотрудниками зафиксировано в сфере разработки программного обеспечения (71,4 тысячи человек), строительстве (61,4 тысячи человек), здравоохранении (47,4 тысячи человек), оптовой и розничной торговле (44,6 тысячи человек).