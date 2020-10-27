БФ «Дом Роналда Макдоналда» награжден за поддержку врачей

Инициатива Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» по предоставлению семейной гостиницы в Казани для проживания медицинского персонала из ДРКБ стала победителем ежегодной российской премии «Управление изменениями. Визионеры». Проект был высоко оценен экспертным жюри и стал победителем в номинации «ОБЩЕСТВО.НКО».

2020 год стал годом испытаний и проверки на прочность, тем не менее, он открыл новые возможности. Впервые за 40 лет существования бесплатные семейные гостиницы Фонда во всем мире, включая Россию, стали «Домами» для врачей и медсестер больниц – медицинских партнеров Фонда.

«Врачей и медицинских работников без сомнений можно назвать настоящими героями нашего времени. Мы ценим их помощь и рады, что смогли поддержать их в этот непростой период» — прокомментировала Екатерина Мыслицкая, генеральный директор БФ «Дом Роналда Макдоналда».

В России 26 медработников из онкогематологического отделения ДРКБ на протяжении 4 месяцев жили в Доме Роналда Макдоналда, что позволило персоналу больницы быть ближе к своим пациентам, а также не подвергать опасности своих родных и близких.

Ссылка на интервью с медицинскими работниками ДРКБ:

https://vk.com/wall-57489436_11604

В сентябре Дом вновь принял семьи с детьми, чтобы они смогли продолжить свое лечение, а главное — находиться рядом друг с другом. А в 2021 году Фонд планирует строительство такого Дома в Москве (rmhc.ru/dom), на территории Детской городской клинической больницей им. З.А. Башляевой. Это значит, что ежегодно ещё более 1500 семей из различных регионов России смогут не разлучаться на период лечения. Уже в 2022 году семейный Дом в Москве откроет двери для первых жителей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»

С момента открытия первого предприятия в России в 1990 году Макдоналдс постоянно поддерживает и проводит множество социально значимых программ. За 30 лет более 900 миллионов рублей было передано на благотворительные цели. Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» был учрежден в 1995 году. Основная цель работы Фонда — помощь детям, нуждающимся в поддержке.

«ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»

Бесплатная семейная гостиница Дом Роналда Макдоналда для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице в Казани. «Дом Роналда Макдоналда» дает возможность не разлучаться семьям, где тяжело болеют дети. Он состоит из 24 спален, гостиной с игровой зоной для детей, компьютерного уголка, кухни, столовой и прачечной, административных помещений, а также зоны приема и регистрации гостей. Весь первый этаж Дома (в том числе 4 спальни) подготовлен для пребывания гостей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории «Дома Роналда Макдоналда» в Казани есть специально оборудованная детская площадка и терраса с выходом в сад. С момента открытия для более чем 10 800 родителей и детей «Дом Роналда Макдоналда» стал вторым домом;

При ежегодном объеме операционных расходов Дома в 12 млн. руб. объем социального возврата на инвестиции составил более 36,3 млн. руб.То есть каждый вложенный в «Дом Роналда Макдоналда» рубль создаёт 3,03 руб. значимых результатов для всех заинтересованных сторон: детей, врачей, родителей, волонтеров и сотрудников Дома, а также для больницы и системы здравоохранения в целом*.

*Согласно экспертным исследованиям Центра развития здравоохранения Московской школы управления «СКОЛКОВО».

«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. ВИЗИОНЕРЫ» —

ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе, учрежденная коммуникационным Проектом +1, рассказывающим о лидерских практиках в области социальной и экологической ответственности и активно сотрудничающим с крупнейшими российскими медиа. Организаторы отбирают, изучают и награждают лучшие стратегии Управления Изменениями в лице Лидеров бизнеса и третьего сектора. В номинации «ОБЩЕСТВО.НКО» участвовали кейсы по направлениям:

— развитие человеческого капитала и управление трудовыми отношениями (внутренние программы по развитию человеческого капитала);

— развитие местных сообществ — в частности, программы в следующих сферах: здоровье, образование, культура, спорт, патриотизм (внешние программы по развитию человеческого капитала).

Заявки на соискание премии подавали X5 Retail Group, ИКЕА, Вымпелком, Procter&Gamble, Johnson&Johnson, Росатом, РУСАЛ, Северсталь, ЕВРАЗ, СУЭК, Coca-Cola и другие лидеры своих отраслей.