БФ «САФМАР» продолжает реализацию благотворительной программы вместе с фондом «1помогает»

Общество
10 октября 2023

Смена для детей-сирот, попавших в сложную жизненную ситуацию, завершила свою работу в детском лагере «Поленово» в Тульской области. В течение смены продолжительностью две недели ребят опекали профессиональные психологи.

Данное мероприятие было частью большой программы Благотворительного фонда «САФМАР», основателем которого является бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев, и БФ «1помогает».

Программа смены была наполнена групповыми занятиями и консультациями, цель которых – восстановить психологическое здоровье детей и их социальную адаптацию. Организаторы позаботились о проведении для детей экскурсий, квестов, обучающих семинаров, мастер-классов, игр на свежем воздухе.

Участниками смены были 18 воспитанников детских домов, базирующихся в Москве, Смоленске и Московской области. Насыщенная программа мероприятий способствовала приобретению детьми ценных навыков общения, формированию благожелательного отношения к внешнему миру, расширению кругозора, обретению новых друзей.

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